Eriberto Letão abre álbum de bastidores do filme ’A Viagem’Reprodução / Instagram
Entre os registros publicados, Eriberto também aparece ao lado de Pedro Novaes, que interpreta Alexandre, protagonista da história. As imagens mostram momentos da equipe durante o período de filmagem.
Ao falar sobre a experiência no projeto, o ator celebrou o trabalho e destacou a conexão que teve com a produção. "Terminei minha participação como Alberto no filme 'A Viagem', inspirado na novela de Ivani Ribeiro e Solange Castro Neves. Uma honra. Falarei sobre as sincronicidades espirituais, um dia… Seguem alguns registros fotográficos daquele que deixa sempre o celular de lado pra focar no que é real", escreveu.
Inspirado na obra de Ivani Ribeiro, o filme revisita uma história que se tornou um fenômeno da televisão brasileira. A trama teve uma primeira versão exibida em 1975 e ganhou uma nova adaptação em 1994, que alcançou grande sucesso e permanece entre as novelas mais lembradas pelo público.
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