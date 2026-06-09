Eriberto Letão abre álbum de bastidores do filme ’A Viagem’ - Reprodução / Instagram

Eriberto Letão abre álbum de bastidores do filme ’A Viagem’Reprodução / Instagram

Publicado 09/06/2026 17:01

Rio - Eriberto Leão compartilhou, nesta terça-feira (9), fotos dos bastidores do filme "A Viagem". Na produção, o ator dá vida ao médico Alberto e revelou que já concluiu sua participação nas gravações da adaptação inspirada na obra de Ivani Ribeiro.

fotogaleria

Entre os registros publicados, Eriberto também aparece ao lado de Pedro Novaes, que interpreta Alexandre, protagonista da história. As imagens mostram momentos da equipe durante o período de filmagem.Ao falar sobre a experiência no projeto, o ator celebrou o trabalho e destacou a conexão que teve com a produção. "Terminei minha participação como Alberto no filme 'A Viagem', inspirado na novela de Ivani Ribeiro e Solange Castro Neves. Uma honra. Falarei sobre as sincronicidades espirituais, um dia… Seguem alguns registros fotográficos daquele que deixa sempre o celular de lado pra focar no que é real", escreveu.Inspirado na obra de Ivani Ribeiro, o filme revisita uma história que se tornou um fenômeno da televisão brasileira. A trama teve uma primeira versão exibida em 1975 e ganhou uma nova adaptação em 1994, que alcançou grande sucesso e permanece entre as novelas mais lembradas pelo público.