Jonas Sulzbach fala sobre conclusão de obras em mansão após quatro anos - Reprodução/Instagram

Jonas Sulzbach fala sobre conclusão de obras em mansão após quatro anosReprodução/Instagram

Publicado 09/06/2026 22:14

Rio - Jonas Sulzbach comemorou o fim das obras da mansão em Alphaville, na Grande São Paulo. Em publicação realizada nesta terça-feira (9), o influenciador mostrou alguns cômodos da residência, que foi adquirida durante o antigo relacionamento com Mari Gonzalez.

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"Finalmente a casa ficou pronta. Um sonho que ganhou forma em cada detalhe e que contou com um parceiro muito especial ao longo do caminho. Ficou demais, né?", escreveu na legenda.

O imóvel conta com academia, sala de conteúdo, closet, banheira, espaço gourmet, quatro suítes e garagem para quatro carros.

Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez começaram a construção da residência em 2022, pouco tempo depois de ficarem noivos. Juntos desde 2015, os influenciadores anunciaram o término do relacionamento em outubro de 2023.