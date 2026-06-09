Fernanda Paes Leme cancelou agenda após contrair viroseReprodução/Instagram
Fernanda Paes Leme é diagnosticada com virose e cancela compromissos
Apresentadora passou por exames nesta terça-feira (9)
Caio Blat revela que apanhou de ator: 'Comecei a chorar'
Artista compartilhou uma história marcante dos primeiros anos da carreira
Fernanda Paes Leme é diagnosticada com virose e cancela compromissos
Apresentadora passou por exames nesta terça-feira (9)
Eriberto Leão compartilha bastidores de 'A Viagem' após concluir gravações como Alberto
Ator interpreta médico na adaptação cinematográfica
Wanessa Camargo resgata fotos antigas no aniversário da mãe
Cantora relatou saudade de Zilu Godoi, que agora vive nos Estados Unidos
Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa fala sobre trabalho e privilégio
Influenciadora comentou repercussão de vídeo trabalhando como assistente de direção
Filho de Ronaldo Fenômeno rebate críticas sobre profissão e manda recado: 'Invejosos'
Jovem comentou sobre os ataques nas redes sociais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.