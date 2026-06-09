Fernanda Paes Leme cancelou agenda após contrair virose - Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme cancelou agenda após contrair viroseReprodução/Instagram

Publicado 09/06/2026 17:17 | Atualizado 09/06/2026 17:57

Rio - Fernanda Paes Leme, 43 anos, lamentou o cancelamento de alguns compromissos profissionais, nesta terça-feira (9), após realizar exames no hospital que diagnosticaram uma virose grave. A apresentadora surgiu deitada na cama e desabafou sobre entender os sinais do próprio organismo.

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"Ontem estava resolvendo meus compromissos e...meu corpo pediu uma pausa. A gente não tem controle mesmo de nada e as coisas simplesmente acontecem...Dor, moleza, calafrios que foram piorando e parei no hospital. Uma virose fortíssima o suficiente pra precisar cancelar minha agenda da semana", escreveu nos Stories.

Com o problema de saúde, a apresentadora não irá participar de uma transmissão digital com Milton Cunha e a cantora Joyce Alane, além do adiamento da gravação de um podcast como convidada e de mais um episódio do videocast "Grande Surto", comandado por ela.

"Cama, remédios, água e paciência para o corpo se realinhar e fim de semana, quem sabe, estar melhor. Se cuidem e hidratem-se", disse Fernanda.