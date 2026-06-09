Zilu Godoi fez aniversário e ganhou homenagem de Wanessa Camargo - Reprodução/Instagram

Zilu Godoi fez aniversário e ganhou homenagem de Wanessa Camargo Reprodução/Instagram

Publicado 09/06/2026 16:26

Rio - Wanessa Camargo usou as redes sociais nesta terça-feira (9) para comemorar o aniversário da mãe, Zilu Godoi. A cantora publicou uma série de registros antigos com a empresária e desabafou sobre o afastamento entre elas, já que ela vive no Brasil e a matriarca em Orlando, nos Estados Unidos.

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"Mãe, nunca existirá um oceano grande o suficiente capaz de diminuir o amor que sinto por você. A saudade aperta muitas vezes, e eu queria poder estar aí te abraçando hoje, olhando nos seus olhos e dizendo pessoalmente o quanto você é importante pra mim. Quero que você sinta daí, todo o meu amor, toda a minha gratidão e toda a admiração que tenho pela mulher incrível que você é", afirmou ela.

A ex-BBB agradeceu as lições que recebeu da mãe ao longo da relação familiar. "Obrigada por tudo o que construiu, por tudo o que viveu por nós, por cada cuidado, cada ensinamento e cada gesto de amor que fez de mim quem eu sou hoje. Que Deus te cubra de saúde, paz e alegria, e te dê muitos motivos para sorrir, porque você merece viver os dias mais lindos desta vida".

Zilu Godoi também é mãe de Camilla e Igor, frutos do antigo casamento com Zezé Di Camargo.