Marina Ruy Barbosa abre álbum de dia de folga - Reprodução / Instagram

Marina Ruy Barbosa abre álbum de dia de folgaReprodução / Instagram

Publicado 09/06/2026 13:53 | Atualizado 09/06/2026 16:12

Rio - Marina Ruy Barbosa mostrou aos seguidores um pouco de como aproveitou um momento de descanso. Nesta segunda-feira (8), a atriz publicou uma sequência de fotos nas redes sociais com registros de um dia de lazer ao lado de amigos.