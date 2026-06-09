Marina Ruy Barbosa abre álbum de dia de folgaReprodução / Instagram
Na legenda da publicação, Marina fez uma brincadeira ao escrever em inglês: "Can't a girl have fun?" ("Uma garota não pode se divertir?"). Em seguida, completou: "Às vezes a gente tem folga".
Nas imagens, a atriz aparece usando um vestido colorido com brilho e reúne diferentes momentos da ocasião. Entre os registros, ela surge cantando com um microfone durante uma sessão de karaokê, além de posar ao lado de amigos em clima descontraído. O álbum também inclui fotos inusitadas, como um clique feito dentro de uma cabine de banheiro.
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