Paralamas do Sucesso recebeu título de doutor honoris causaReprodução/Instagram
Paralamas do Sucesso recebe título de Doutor Honoris Causa da UFRRJ
Honraria foi entregue aos integrantes da banda nesta terça-feira (9)
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