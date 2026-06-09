Paralamas do Sucesso recebeu título de doutor honoris causa - Reprodução/Instagram

Paralamas do Sucesso recebeu título de doutor honoris causaReprodução/Instagram

Publicado 09/06/2026 22:55

Rio - A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) concedeu o título de Doutor Honoris Causa para os integrantes da banda Paralamas do Sucesso em cerimônia que ocorreu nesta terça-feira (9) no Auditório Gustavo Dutra, localizado no Pavilhão Central (P1) do Campus Seropédica.

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"Hoje, João Barone, Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Fera receberam os títulos de doutor honoris causa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Como muitos sabem, foi ali, no campus da Rural em Seropédica, que Herbert, Bi e João se apresentam juntos pela primeira vez", disse o perfil do grupo.

Formada em 1982, o Paralamas do Sucesso é um dos maiores nomes do rock nacional. Entre os sucessos da banda estão as faixas "Aonde Quer Que Eu Vá", "Lanterna Dos Afogados", "Meu Erro", "Alagados", "Cuide Bem Do Seu Amor" e "Tendo A Lua".

