Adriane Galisteu curtiu passeio de barco na Itália - Reprodução/Instagram

Adriane Galisteu curtiu passeio de barco na Itália Reprodução/Instagram

Publicado 09/06/2026 20:04

Rio - Adriane Galisteu, de 53 anos, publicou cliques durante passeio de barco em Positano, vilarejo do Sul da Itália. A apresentadora aproveitou o momento relaxante desta terça-feira (9) para renovar o bronzeado na companhia do marido, Alexandre Iódice.

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"Hoje meu endereço é o mar...", escreveu na legenda.

A comandante do reality show "A Fazenda", da Record", encantou a web com os registros. "Não há palavras suficientes para elogiar tanta beleza", declarou uma internauta. "Maravilhosa! O cenário é só mais um detalhe!", afirmou outra. "Maravilhosa", disse uma terceira.