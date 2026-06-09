Caio Blat - Reprodução / Instagram

Caio BlatReprodução / Instagram

Publicado 09/06/2026 17:53

Rio - Caio Blat relembrou uma situação inusitada que viveu no início da carreira. Em entrevista à revista QG, o ator revelou que acabou sendo atingido de verdade por Othon Bastos durante a gravação de uma cena da novela "Éramos Seis", exibida pelo SBT em 1994.

Na época com 14 anos, Caio interpretava o filho do personagem de Othon na trama. Segundo ele, a equipe de produção havia preparado toda a sequência para que a agressão fosse apenas encenada, com medidas de proteção no set. "Foi engraçado porque eles [produção] prepararam tudo, colocaram uma almofada e falaram que o Othon poderia bater com força", relembrou.

Apesar dos cuidados, algo saiu diferente do planejado. De acordo com o ator, o cinto usado na cena dobrou durante a gravação e acabou acertando seu corpo. "Doeu muito e comecei a chorar", contou.

Caio também revelou que o incidente deixou Othon Bastos bastante abalado. "O Othon Bastos ficou desesperado e me pediu desculpas porque não sabia que o cinto tinha pegado em mim", afirmou.

Mesmo após o susto, a gravação seguiu normalmente. Hoje, ao recordar o episódio, o ator trata a situação com bom humor e considera a experiência uma história curiosa do começo de sua trajetória artística. "Comecei a carreira tomando uma surra de Othon Bastos e não tem como dar errado a carreira começando assim", brincou.