Alvaro foi criticado após deixar peixe cair no ralo - Reprodução/Instagram

Alvaro foi criticado após deixar peixe cair no ralo Reprodução/Instagram

Publicado 09/06/2026 18:11

Rio - Alvaro se manifestou sobre o vídeo em que troca a água do aquário do peixe de estimação do irmão e deixa o animal cair no ralo da pia. O influenciador foi alvo de comentários negativos e desmentiu que tenha usado o episódio para conseguir engajamento nas redes sociais.

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"Quero agradecer a cada um que foi me defender, mas não precisa. Quem quer falar mal, vai falar mal. Quem quer falar bem, vai falar bem. Tenho minha consciência tranquila. O único peso que eu tenho é que foi o peixinho do João. Não foi intencional. Sei da minha verdade", disse ele.

O influenciador contou que tentava colocar o peixe, chamado Lady Gaga, em um copo para limpar o recipiente quando ocorreu o incidente. "Fiquei triste de verdade. Matei o peixe. Na verdade, não, ele deve estar em algum esgoto aí em Maceió! Eu jamais faria algo assim, de propósito, pra gerar um conteúdo, porque se fosse pra gerar um conteúdo assim pelo menos eu teria gerado pro feed".

"Fui fazer uma boa ação para ela não morrer, e eu que a matei. Fui trocar a água dela para não morrer e, quando vi, desceu (pelo ralo). A sorte é que esse foi R$ 8,50. Foi sem querer", completou Alvaro.