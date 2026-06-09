Alvaro foi criticado após deixar peixe cair no ralo Reprodução/Instagram
Alvaro derruba peixe no ralo da pia após tentar trocar a água do aquário. pic.twitter.com/u5HK2oyWMe— Central Reality (@centralreality) June 9, 2026
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Alvaro foi criticado após deixar peixe cair no ralo Reprodução/Instagram
Alvaro derruba peixe no ralo da pia após tentar trocar a água do aquário. pic.twitter.com/u5HK2oyWMe— Central Reality (@centralreality) June 9, 2026
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