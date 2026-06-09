Filho de Ronaldo Fenômeno, Ronald rebate críticas sobre profissão - Reprodução / Instagram

Filho de Ronaldo Fenômeno, Ronald rebate críticas sobre profissãoReprodução / Instagram

Publicado 09/06/2026 15:01

Rio - Aos 26 anos, Ronald, filho dos ex-jogadores Ronaldo Fenômeno e Milene Domingues, usou as redes sociais para responder comentários de internautas que questionaram sua trajetória profissional. O jovem afirmou que continua atuando como DJ e também trabalha na gestão de projetos da Rede Ronaldo, empresa fundada pelo pai.

Ao abrir uma caixa de perguntas para os seguidores, Ronald respondeu a quem quis saber se ele ainda se dedica à música. "Sou e não só sou como é minha profissão. É o que mais amo fazer nessa vida e toda semana eu vou me apresentar na Casa Rede Ronaldo, no palco principal. Então, se estiver por Miami, toda semana terá show meu", declarou.

Além da carreira como DJ, ele destacou sua participação nos negócios da família. Ronald atua como empresário e gestor de projetos na Rede Ronaldo, hub de conteúdo criado pelo ex-atacante.

Durante a interação, o jovem também comentou mensagens que associavam sua identidade apenas ao fato de ser filho de dois nomes conhecidos do futebol. "Estou vendo muitos comentários de gente infeliz dizendo: 'Profissão maravilhosa desse rapaz. Profissão: filho do Ronaldo'. Bom, eu não sei vocês, mas eu tenho orgulho pra c***lho do meu pai e da minha mãe. Em qualquer momento que eu tiver para poder colocar eles lá em cima, mais do que eles já estão, eu não só vou aproveitar como vou fazer o máximo para que todo mundo na minha volta saiba disso", afirmou.

Ronald ainda ressaltou que não se incomoda com as críticas e reforçou a satisfação com os caminhos que escolheu profissionalmente. "Tenho orgulho pra c***lho do que eu faço e do trabalho que estou fazendo na Rede Ronaldo. Espero que, quem estiver junto comigo, possa curtir também esse momento", disse.

Ao encerrar o assunto, ele deixou uma mensagem para os seguidores que o criticaram. "Torcendo por vocês invejosos que algum dia sintam o orgulho que eu tenho dos meus pais e que possam fazer o que eu estou fazendo pra poder exaltá-los e homenageá-los em vida."

Ronaldo e Milene Domingues viveram um relacionamento entre 1999 e 2003. O casal teve Ronald em 2000, antes de anunciar a separação alguns anos depois.