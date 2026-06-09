Djavan cancelou apresentação que faria em AngolaReprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Djavan emitiu um comunicado nesta terça-feira (9) anunciando o cancelamento da apresentação que faria em Angola no dia 4 de julho. De acordo com a nota, a decisão foi tomada após uma avaliação do contexto sanitário em algumas regiões do continente africano. 
fotogaleria
Comunicado divulgado nas redes sociais de Djavan - Reprodução/Instagram
Djavan cancelou apresentação que faria em Angola - Reprodução/Instagram
"Informamos que, após uma avaliação criteriosa do atual contexto sanitário em algumas regiões do continente africano e das recomendações de monitoramento emitidas por organismos internacionais de saúde, foi tomada a decisão de não realizar a participação de Djavan no evento em Angola na data prevista", disse em nota.
"A medida tem caráter exclusivamente preventivo e decorre da responsabilidade inerente à gestão de uma produção internacional que envolve um grande número de profissionais em constante deslocamento entre diferentes países. Trata-se de uma decisão que não tem qualquer relação com Angola, país que não registra nenhuma situação que justifique preocupação específica", acrescentou. 
O cantor e sua equipe lamentaram a situação e reforçaram o respeito da população angolano com o artista. "A organização do evento foi devidamente informada da decisão e recebeu todas as considerações relacionadas às circunstâncias que a motivaram. Reafirmamos nosso profundo respeito e admiração pelo povo angolano e manifestamos o desejo de que, em uma oportunidade futura e em condições adequadas, esse encontro possa acontecer", concluiu. 