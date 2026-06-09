Giulia Costa fala sobre trabalho e privilégio em postagem nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Giulia Costa fala sobre trabalho e privilégio em postagem nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 09/06/2026 15:48

Rio – Giulia Costa, de 26 anos, se pronunciou após um vídeo publicado pela página "desocupadosfamosos" em que ela aparece trabalhando como assistente de direção viralizar. Ela comentou sobre privilégio e sua paixão pelo cinema em postagem realizada nas redes sociais na segunda-feira (8).

Filha de Flávia Alessandra e do falecido cineasta Marcos Paulo, ela refletiu sobre o choque que o vídeo gerou na web. "Achei curioso como as pessoas ficaram tão chocadas ao me ver trabalhando. Talvez por que as pessoas tenham essa ideia de que, por eu ter vindo de uma família privilegiada, já com dinheiro e do meio, eu não precise trabalhar ou eu não tenha as minhas vontades, os meus desejos e a minha própria ambição”.

“E eu acho importante pontuar que privilégio não é sinônimo de falta de desejo próprio, nem de falta de esforço — ou não precisa ser", explicou.

Formada desde 2022 em Cinema pela PUC-Rio, Giulia comentou o sonho de quem trabalha na área. "Eu amo cinema, eu amo trabalhar com cinema, eu amo fazer cinema. Meu sonho é dirigir um dia”.

Ela também abordou as dificuldades, como a escala seguida por quem trabalha com audiovisual. “Eu acho importante deixar claro também essa glamorização que existe do cinema, do audiovisual, é uma ilusão. Eu acho que o cinema pode ser muito injustamente remunerado dependendo do seu cargo, do seu departamento".

Desde sua formatura, Giulia atua como assistente de direção, e começou no ano passado a apresentar um podcast com a mãe. "Eu também tenho um trabalho — no meu caso, a internet — que me ajuda a sustentar o meu estilo de vida e o meu sonho, que é o cinema, que é um dia estar dirigindo. Então, quantas pessoas não amam pintar, não amam dançar, não amam atuar e trabalham no corporativo... Ter vindo de uma família privilegiada não isenta a minha vontade, a minha ambição e os meus desejos próprios”, disse.