Giulia Costa fala sobre trabalho e privilégio em postagem nas redes sociaisReprodução/Instagram
Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa fala sobre trabalho e privilégio
Influenciadora comentou repercussão de vídeo trabalhando como assistente de direção
Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa fala sobre trabalho e privilégio
Influenciadora comentou repercussão de vídeo trabalhando como assistente de direção
Filho de Ronaldo Fenômeno rebate críticas sobre profissão e manda recado: 'Invejosos'
Jovem comentou sobre os ataques nas redes sociais
Marina Ruy Barbosa surge em karaokê e mostra bastidores de dia de descanso
Atriz compartilhou registros ao lado de amigos
Stefany Vaz, de 'Carrossel', não aceita fazer papéis que firam princípios cristãos
Atriz contou como foi a experiência de fazer um teste para um projeto de terror
Gil do Vigor revela sonho marcante antes da morte da avó: 'Foi uma lição'
Apresentador relembrou experiência vivida em 2012
Nicole Bahls expõe receio de entrar na política e cita Marielle Franco: 'Medo de morrer'
Influenciadora falou sobre o assunto durante participação no podcast de Erika Hilton
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.