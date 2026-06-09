Zé Felipe explica motivo pelo qual ainda não se mudou para nova casa - Reprodução/Instagram

Zé Felipe explica motivo pelo qual ainda não se mudou para nova casaReprodução/Instagram

Publicado 09/06/2026 11:54

Rio – Zé Felipe, de 28 anos, revelou nesta terça-feira (9), por meio das redes sociais, o motivo de ainda não ter se mudado para sua nova casa. Em maio, o artista havia comentado que iniciaria a mudança em breve, mas desde então não voltou a falar sobre o assunto e permaneceu na residência atual.

A situação despertou a curiosidade dos seguidores, que aproveitaram uma caixinha de perguntas no Instagram para questioná-lo sobre os planos. “Você já mudou de casa?”, perguntou um internauta.

Em resposta, Zé Felipe explicou que a obra ainda não foi totalmente concluída. “Ainda não mudei. Tem algumas coisas para finalizar na outra casa. Na verdade, está acabando de construir, mas creio que nos próximos dias eu já mudo”, afirmou.

Atualmente, o cantor mora em uma mansão localizada no condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia. O imóvel fica próximo da casa onde vivia com Virginia Fonseca, sua ex-mulher. A mudança para o local ocorreu logo após a separação, principalmente pela proximidade com os filhos do casal: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.

A nova mansão do artista também está localizada em Goiás e foi planejada para atender às necessidades da família. Entre os destaques do projeto estão uma academia de vidro e quartos personalizados para as crianças. Com a construção na reta final, a expectativa é que a mudança aconteça nos próximos dias.

