Marcus Buaiz e Isis Valverde Reprodução/Instagram
Isis Valverde revela detalhes da relação com Marcus Buaiz
Os dois estão juntos há três anos
Paralamas do Sucesso recebe título de Doutor Honoris Causa da UFRRJ
Honraria foi entregue aos integrantes da banda nesta terça-feira (9)
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