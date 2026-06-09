Marcus Buaiz e Isis Valverde - Reprodução/Instagram

Marcus Buaiz e Isis Valverde Reprodução/Instagram

Publicado 09/06/2026 08:16

Rio - Isis Valverde, de 39 anos, recordou o início do relacionamento com o empresário Marcus Buaiz, de 46, ao responder uma enquete de Dia dos Namorados, no Instagram Stories. Juntos há três anos, os dois oficializaram a união no civil em 2024, e no religioso no ano seguinte.

No quiz, a atriz contou que foi ele quem deu o primeiro passo na relação. "Ele me chamou para jantar". Ela, ainda, revelou que o marido lhe chama de "Nableru", apesar de não expor o significado do apelido, e disse que Marcus é mais estressado, enquanto ela é mais sociável.

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Quando o assunto era ciúme, Isis deixou claro que os dois são "de boa". Sobre o total de filhos, ela disse que, somando, são três: Rael, de 7 anos, fruto do antigo relacionamento dela com André Resende, José Marcus, de 14 anos, e João Francisco, de 11, da união anterior de Marcus com Wanessa Camargo.

