Léo Áquilla e Geraldo Luís - Reprodução / Youtube

Léo Áquilla e Geraldo Luís Reprodução / Youtube

Publicado 09/06/2026 11:46

Rio - Léo Áquilla participou do canal de YouTube de Geraldo Luís e acabou provocando um momento de surpresa ao relembrar os bastidores de sua saída da Record. Durante a entrevista, a influenciadora afirmou que o apresentador teria sido a pessoa que lhe explicou, anos depois, o motivo de sua demissão da emissora.

Ao falar sobre sua trajetória profissional e os desafios que enfrentou ao longo da carreira, Léo comentou o fim de seu vínculo com a Record e contou uma versão que, segundo ela, ouviu do próprio Geraldo. “E aí eu descobri depois que eu tinha sido mandada embora da Record porque a Record disse, né, o alto escalão, que se eu quisesse continuar como convidada, eu poderia, mas que ter uma travesti na folha de pagamento, não”, declarou.

A fala deixou Geraldo Luís visivelmente surpreso. O apresentador interrompeu o relato para tentar entender a situação e questionou quem teria transmitido a informação. “Mas quem falou, quem teria falado isso?”, perguntou.

Ao ouvir o próprio nome como resposta, Geraldo negou imediatamente qualquer interpretação de que a declaração tivesse partido dele. “Não”, respondeu. Léo insistiu: “Você me falou isso. Foi você que me contou isso”.

O jornalista voltou a se posicionar e reforçou que nunca expressou uma opinião pessoal nesse sentido. “Mas, mas, vindo de mim? Que eu não queria? Jamais!”, afirmou.

Na sequência, Léo esclareceu o contexto da conversa e explicou que se referia a um diálogo ocorrido após a saída de Geraldo da Record. “Não, não, não. Não é isso. Você não entendeu. Depois que você saiu da Record, depois que tudo passou, eu te perguntei: ‘Geraldo, me conta a verdade, por que eu fui mandada embora da Record?’. E você me contou essa história”, relatou.