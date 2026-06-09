José Luiz Datena - Reprodução/RedeTV!

José Luiz Datena Reprodução/RedeTV!

Publicado 09/06/2026 09:25

Rio -José Luiz Datena encerrou seu contrato com a EBC (Empresa Brasil de Comunicação) para participar do processo eleitoral de 2026. A notícia foi confirmada, em nota, pela diretoria da empresa, nesta segunda-feira (8). O apresentador do programa "Na Mesa com Datena", na TV Brasil, e "Alô Alô Brasil", na Rádio Nacional, seguirá suas atividades profissionais até o dia 30 deste mês.

"A Diretoria Executiva da EBC foi comunicada pelo jornalista José Luiz Datena da sua decisão pessoal de encerrar o contrato com a empresa para que possa participar do processo eleitoral deste ano. A diretoria da EBC agradece ao profissional pela dedicação nos serviços prestados ao longo de 2026 tanto à frente do programa Na Mesa com Datena na TV Brasil e de Alô Alô Brasil na Rádio Nacional", diz o comunicado.



"Em sua passagem pelos veículos da EBC, Datena manteve o profissionalismo que marcou sua carreira, como um dos grandes comunicadores deste país. Seguindo a legislação eleitoral, a participação do jornalista na grade será mantida somente até o dia 30 deste mês. A nova composição da grade será informada assim que houver definição do Comitê de Programação e Rede da empresa", conclui.