Expulso do debate da TV Cultura após agredir Pablo Marçal (PRTB), o apresentador José Luiz Datena (PSDB) afirmou na noite deste domingo (15) que pretende manter sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. "Infelizmente eu perdi a cabeça", disse a jornalistas ao deixar o teatro B32, onde foi realizado o evento.

"Eu pretendo me manter candidato até o fim", disse Datena ao deixar o debate. Segundo o tucano, a decisão, no entanto, "depende do partido".



"Infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Poderia ter simplesmente deixado o debate e ido embora para casa, que teria sido melhor", disse o tucano, que afirmou ter tido uma "reação humana que não pude conter", acrescentou.

Datena também revelou que, dias antes do debate, Marçal havia lhe enviado mensagens pelo WhatsApp pedindo desculpas pelas acusações feitas em debates anteriores.

"Ele pediu perdão várias vezes e disse que pareciamos dois animais expostos no zoológico. Achei que nem tinha sido ele quem escreveu, pois o texto estava muito bem elaborado. A partir daí, parecia que tudo correria de forma civilizada dentro do processo democrático. Eu disse que, se esses eram os termos, ele teria que provar que suas intenções eram genuínas", contou o tucano.

A agressão de Datena a Marçal ocorreu após uma provocação do ex-coach em um bloco anterior, quando ele mencionou uma denúncia de assédio sexual contra o apresentador.



"A acusação que você fez sobre mim eu repito: não foi investigada porque não havia provas, foi arquivada pelo Ministério Público, chegou a provocar a morte da minha sogra por calúnia e difamação depois de três AVCs (acidente vascular cerebral)", afirmou o tucano instantes antes de agredir o influenciador. "O que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe."

Após a agressão, o ex-coach passou a madrugada no hospital Sírio-Libanês . Uma nota publicada pela campanha apontou que Marçal entrou na unidade hospitalar com suspeita de fraturas na região torácica e dificuldade para respirar. O comunicado também destacou que ele foi levado em uma ambulância.

Nas últimas horas, o influenciador divulgou um vídeo nas redes sociais falando sobre o próprio estado de saúde, além da sua ida até o hospital. Nenhum boletim oficial da unidade hospitalar foi divulgado, até agora.

A assessoria dele informou que o ex-coach está no quarto e passa bem. Segundo a equipe, Marçal deve ter alta em breve e não vai se ausentar dos debates. A agenda de campanha desta segunda-feira (16) também foi cancelada.

Leão Serva, mediador do debate, classificou a agressão de Datena a Pablo Marçal como "um dos eventos mais absurdos da história da televisão brasileira".

Em nota, A TV Cultura afirma que expulsou Datena do debate após a agressão, conforme previsto nas regras. O debate então continuou a ser transmitido ao vivo com os demais candidatos: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB), Marina Helena (NOVO).

"A emissora reitera que, após a agressão, todas as providências foram tomadas, de acordo com as regras estabelecidas previamente - por escrito, entre a Cultura e as campanhas de todos os candidatos presentes -, incluindo a expulsão do candidato José Luiz Datena", diz um trecho da nota.

*Com informações do Estadão Conteúdo