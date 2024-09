Pablo Marçal passou a noite no hospital após ser agredido por Datena - Reprodução/redes sociais

Publicado 16/09/2024 07:33 | Atualizado 16/09/2024 07:46





O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, passou a madrugada desta segunda-feira, 16, no hospital após ser agredido pelo adversário José Luiz Datena durante debate na TV Cultura. O influenciador levou uma cadeirada após provocar o apresentador e acusa-lo de assédio sexual na noite do domingo, 15. O tucano partiu para cima de Marçal após ser provocado e chamado de "arregão" pelo ex-coach. O influenciador abandonou o evento, alegando que não estava se sentindo bem. Datena foi expulso do programa, e os demais candidatos seguiram debatendo.

O jornalista Leão Serva, apresentador e mediador do debate, classificou a agressão como "um dos eventos mais absurdos da história da televisão brasileira".

"Marçal é brutalmente agredido por Datena durante debate e precisa ir para o hospital. Estamos a caminho do hospital Sírio Libanês", informou a assessoria do candidato do PRTB. "Um absurdo o debate continuar sem o candidato que foi agredido", acrescentou.

Uma nota publicada pela campanha apontou que Marçal entrou no hospital com suspeita de fraturas na região torácica e dificuldade para respirar. O comunicado também destacou que ele foi levado em uma ambulância.

Nas últimas horas, o influenciador divulgou um vídeo nas redes sociais falando sobre o próprio estado de saúde, além da sua ida até o hospital. Nenhum boletim oficial da unidade hospitalar foi divulgado, até agora.

A assessoria dele informou que o ex-coach está no quarto e passa bem. Segundo a equipe, Marçal deve ter alta em breve e não vai se ausentar dos debates. A agenda de campanha desta segunda-feira (16) também foi cancelada.

*Com informações do Estadão Conteúdo