"Por que todo esse ódio?", escreveu Marçal em uma publicação no Instagram. A foto compartilhada pelo ex-coach mostra o exato momento dos três episódios.



A equipe de campanha do empresário informou que ele foi



O episódio foi classificado pelo apresentador do debate, o jornalista Leão Serva, como "um dos eventos mais absurdos da história da televisão brasileira". Após a expulsão de Datena, o debate continuou com quatro candidatos: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo). "Infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Poderia ter simplesmente deixado o debate e ido embora para casa, que teria sido melhor", disse o tucano, que afirmou ter tido uma "reação humana que não pude conter", acrescentou.A equipe de campanha do empresário informou que ele foi levado ao hospital para receber atendimento médico "em caráter emergencial". "Marçal está ferido, com suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar", disse, em nota, a assessoria de imprensa do ex-coach.O episódio foi classificado pelo apresentador do debate, o jornalista Leão Serva, como "um dos eventos mais absurdos da história da televisão brasileira". Após a expulsão de Datena, o debate continuou com quatro candidatos: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo).

"A emissora reitera que, após a agressão, todas as providências foram tomadas, de acordo com as regras estabelecidas previamente - por escrito, entre a Cultura e as campanhas de todos os candidatos presentes -, incluindo a expulsão do candidato José Luiz Datena", diz um trecho da nota da TV Cultura.