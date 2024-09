Crianças necessitam de cuidados durante onda de calor - Pixabay

Publicado 16/09/2024 09:05

O Brasil enfrenta um inverno com temperaturas próximas ou até superiores a 40 graus em diversos estados, numa onda de calor atípica. Se os adultos estão sofrendo com a intensidade de calor, as crianças tendem a ser vítimas mais severas dessa onda, com riscos de desidratação e até de queimaduras de sol.



Dra. Anna Bohn, pediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), indica os cuidados que as famílias precisam intensificar nesses próximos dias com vistas a manter a saúde infantil e compensar os efeitos da onda.

"Brincadeira ao ar livre é sempre uma das melhores escolhas para as crianças. Entretanto, com altas temperaturas existem riscos à saúde que devem ser observados", anuncia a médica, ao citar possibilidades como desidratação, insolação, câimbras, fadiga e queimaduras de sol nesses próximos dias.



A especialista ressalta que, além de serem mais suscetíveis, crianças pequenas têm risco maior de eventos graves e intensos. Por isso, Dra. Anna lista abaixo dicas vitais para encarar a onda de calor:







2. Roupas leves e em pouca quantidade: Use roupas claras dentro de casa para não absorver muito calor, mas se a criança for ficar exposta ao sol, roupas escuras previnem melhor contra queimaduras;



3. Planeje descansos forçados: O calor costuma aumentar o cansaço, causando irritabilidade com frequência nas crianças. Promova pausas entre as atividades e aproveite para dar água;



4. Refresque-os com água: Atividades com água, seja em piscinas, mangueiras ou baldes aliviam o calor e podem ser utilizadas sempre, sob supervisão;



5. Jamais deixe uma criança no carro sozinha: A temperatura dentro de um carro exposto ao calor sobe rapidamente atingindo níveis possivelmente fatais em poucos minutos.



Sintomas



"Apesar dessas medidas, muitas vezes o calor em excesso acaba prejudicando e causando mal-estar", avisa Dra. Anna. Abaixo, ela indica os pontos de atenção a serem observados e cuidados nas crianças:



- Sensação de desmaio;

- Cansaço excessivo (sonolência, moleza excessiva e dificuldade em se movimentar);

- Dor de cabeça (sinal importante de alerta, procure o hospital imediatamente);

- Febre (sinal importante de alerta, procure o hospital imediatamente);

- Sede excessiva e mantida;

- Ausência de xixi por mais de 6 horas;

- Náuseas e vômitos;

- Falta de ar e respiração ofegante, mesmo em repouso;

- Espasmos e cãibras musculares;

- Formigamento e sensação de dormência em dedos e mãos.