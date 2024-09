É importante consumir quantidade maior de água durante períodos de tempo mais seco - Reprodução/Redes sociais

Publicado 12/09/2024 10:15 | Atualizado 12/09/2024 10:43

Rio - Com o tempo seco, qualidade do ar ruim e calor que vem fazendo no Rio de Janeiro, situação que deve se manter pelo menos pelos próximos 4 dias, população precisa redobrar os cuidados com a saúde, principalmente de crianças, gestantes, idosos e pessoas com doenças crônicas.



Uma das preocupações é manter o organismo hidratado diante da situação atual enfrentada não só no estado, mas em grande parte do país.



Segundo a doutora Elaine Dias JK, que é metabologista e PHD em endocrinologia pela USP, a atenção com a hidratação do organismo deve ser prioridade.



“A recomendação diária de ingestão de água é de 2 a 3 litros, porém, em função das atuais condições climáticas, é necessário aumentar a absorção de líquidos para compensar a falta de água ou a sua eliminação pelo suor. Altitudes elevadas, respiração rápida e superficial também podem levar à perda de água pelo organismo, provocando a desidratação”, explica a médica.



A quantidade ideal para ingestão de água também varia conforme a idade, sexo, peso e nível de atividade física. “Uma conta fácil para calcular a ingestão de água é 30 a 40 ml por quilo de peso por dia. Diante do calor e do clima seco, o ideal é redobrar a atenção e aumentar a recomendação mínima diária”, reforça.



O calor vai permanecer na cidade até o próximo domingo (15), quando a chegada de uma frente fria vai causar uma queda brusca de temperatura. Mas, até lá, os fluminenses vão ter que lidar com termômetros podendo chegar a 39°C.

Previsão do tempo



Nesta quinta-feira (12), de acordo com o Climatempo, o sol aparece durante todo o dia sem nuvens no céu. À noite, o tempo vai seguir aberto e não há previsão de chuva. As temperaturas vão seguir elevadas, com máxima de 40°C e mínima de 19°C.



Na sexta-feira (13), o tempo continua estável, com céu limpo durante o dia e à noite. Os termômetros vão variar entre a mínima de 20°C e máxima de 38°C.



Já no sábado, a temperatura cai um pouco, mas segue alta, com máxima de 34°C e mínima de 23°C. Também não há previsão de chuva, mas algumas nuvens já aparecem no céu junto ao sol. Haverá névoa ao amanhecer.



No domingo, a temperatura cai bruscamente e a máxima será de 25°C, com mínima de 22°C. Durante o dia, haverá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. De noite, há possibilidade de garoa.



Nos últimos dias, as temperaturas no estado, além de ficarem elevadas, auxiliaram para a queda na qualidade do ar e aumento da poluição, por conta da grande quantidade de queimadas que acontece no Brasil.



O calor e o tempo seco persistentes no Rio podem causar desidratação no corpo em diferentes níveis, que pode ser da mais leve - tratável em casa - a mais grave, que precisa de atendimento médico.

Sinais e cuidados com a desidratação



A desidratação se manifesta por meio de sintomas como sede, boca seca, diminuição da produção de urina, urina de cor escura, cansaço, desânimo, sensação de tontura ou vertigem, fadiga, pele seca e fria e batimentos cardíacos acelerados.



A médica ainda orienta que, se alguém apresentar esses sintomas, as medidas caseiras de primeiros socorros são:



- Beber líquidos em pequenos goles, preferencialmente água ou soluções de reidratação oral. É extremamente importante que seja devagar, para não causar hiponatremia;



- Evitar bebidas com cafeína ou álcool, pois podem piorar a desidratação;



- Consumir alimentos ricos em água, como frutas e vegetais;



- Repousar e evitar atividades físicas intensas;



- Caso a desidratação seja devido a vômitos ou diarreia, é importante tentar repor os líquidos perdidos. Mas, se os sintomas persistirem, é essencial procurar atendimento médico.



“Se a desidratação for grave ou associada a outros sintomas preocupantes, como confusão mental, dificuldade para respirar ou batimentos cardíacos irregulares, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente”, disse.