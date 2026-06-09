Em live, Tiago Leifert rebate vídeo viral sobre Marta e NeymarReprodução / Youtube
Segundo Leifert, uma expulsão deveria ser comparada a outros casos semelhantes, e não a uma convocação para a seleção brasileira. "Expulsão você compara com expulsão. A expulsão do Felipe Melo com a expulsão da Marta, talvez... O Vinicius Jr., que tomou um cartão amarelo idiota na Copa América, foi suspenso, prejudicou o Brasil... Aí você pode comparar", argumentou.
Ao explicar porque criticou Marta na ocasião, o jornalista disse que aplica os mesmos critérios ao futebol masculino e feminino. "Aqui a gente trata o futebol feminino, a narração feminina, como elite, como topo. Futebol feminino não está abaixo do masculino. Porque aqui a gente não trata o futebol feminino como se fosse sub-12", declarou. "Expulsou, prejudicou, a gente fala igual."
Leifert também aproveitou a transmissão para afirmar que defenderá uma eventual convocação de Marta para a Copa do Mundo Feminina de 2027 da mesma forma que apoiou a presença de Neymar na Seleção. "Se você foi contra a convocação do Neymar, você vai ter que ser contra a convocação da Marta", disse.
Em seguida, ele reforçou sua posição sobre a camisa 10 da Seleção. "A Marta tem que ir de qualquer jeito. Se a Marta falar: ‘Não, eu vou me aposentar em janeiro’, não vai. Vai jogar a Copa no meio do ano", afirmou. "Vamos defender a convocação da Marta independentemente de qualquer coisa."
A polêmica começou após usuários das redes sociais resgatarem um comentário de Leifert sobre a expulsão de Marta nos Jogos Olímpicos e o compararem com suas declarações recentes em defesa da convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026. O vídeo viralizou e gerou debates sobre a diferença de tratamento dada aos dois atletas.
Tiago Leifert, sobre o edit que viralizou com suas falas sobre Marta e Neymar:— Planeta do Futebol (@futebol_info) June 8, 2026
“O jogo é sujo. Pegaram uma expulsão da Marta nas Olimpíadas de 2024 e compararam com a convocação do Neymar. O que tem a ver? Absolutamente nada!”
Reprodução/Canal TiaGOL pic.twitter.com/SuwFQYn98h
Olha a diferença do jeito que o Tiago Leifert fala da Marta que tem 120 gols pela seleção e foi eleita 6 vezes a melhor do mundo comparado ao jeito que ele fala do Neymar, que tem 79 gols pela seleção e nunca foi eleito o melhor do mundo. pic.twitter.com/ROC1WAZPKy— Julio Freiress (@JFreiress_) June 7, 2026