Em live, Tiago Leifert rebate vídeo viral sobre Marta e Neymar - Reprodução / Youtube

Em live, Tiago Leifert rebate vídeo viral sobre Marta e NeymarReprodução / Youtube

Publicado 09/06/2026 09:55

Rio - Tiago Leifert se manifestou durante uma transmissão ao vivo, nesta segunda-feira (8), sobre um vídeo que viralizou nas redes sociais exibindo dois momentos distintos de sua trajetória como comentarista esportivo. Em um dos trechos, o jornalista critica Marta após a expulsão da atacante nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. No outro, ele defende a convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026.

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Durante a live em seu canal no Youtube, Leifert demonstrou irritação com a edição do vídeo e com quem compartilhou. "Começa a viralizar rapidamente porque o jogo é sujo, né? Eles precisam de algum jeito agora me machucar, mostrar que o machista sou eu, não eles".

Em seguida, ele disse que os episódios não podem ser comparados. "Eles pegaram uma expulsão da Marta na Olimpíada de 24, uma expulsão boba, e compararam com a convocação do Neymar. Aí você me pergunta assim: 'Mas o que que tem a ver uma expulsão em um jogo com uma convocação?'. Acertou quem respondeu: nada! Absolutamente nada", disse.



Segundo Leifert, uma expulsão deveria ser comparada a outros casos semelhantes, e não a uma convocação para a seleção brasileira. "Expulsão você compara com expulsão. A expulsão do Felipe Melo com a expulsão da Marta, talvez... O Vinicius Jr., que tomou um cartão amarelo idiota na Copa América, foi suspenso, prejudicou o Brasil... Aí você pode comparar", argumentou.



Ao explicar porque criticou Marta na ocasião, o jornalista disse que aplica os mesmos critérios ao futebol masculino e feminino. "Aqui a gente trata o futebol feminino, a narração feminina, como elite, como topo. Futebol feminino não está abaixo do masculino. Porque aqui a gente não trata o futebol feminino como se fosse sub-12", declarou. "Expulsou, prejudicou, a gente fala igual."



Leifert também aproveitou a transmissão para afirmar que defenderá uma eventual convocação de Marta para a Copa do Mundo Feminina de 2027 da mesma forma que apoiou a presença de Neymar na Seleção. "Se você foi contra a convocação do Neymar, você vai ter que ser contra a convocação da Marta", disse.



Em seguida, ele reforçou sua posição sobre a camisa 10 da Seleção. "A Marta tem que ir de qualquer jeito. Se a Marta falar: ‘Não, eu vou me aposentar em janeiro’, não vai. Vai jogar a Copa no meio do ano", afirmou. "Vamos defender a convocação da Marta independentemente de qualquer coisa."

Tiago Leifert, sobre o edit que viralizou com suas falas sobre Marta e Neymar:



“O jogo é sujo. Pegaram uma expulsão da Marta nas Olimpíadas de 2024 e compararam com a convocação do Neymar. O que tem a ver? Absolutamente nada!”



Reprodução/Canal TiaGOL pic.twitter.com/SuwFQYn98h — Planeta do Futebol (@futebol_info) June 8, 2026 A polêmica começou após usuários das redes sociais resgatarem um comentário de Leifert sobre a expulsão de Marta nos Jogos Olímpicos e o compararem com suas declarações recentes em defesa da convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026. O vídeo viralizou e gerou debates sobre a diferença de tratamento dada aos dois atletas. A polêmica começou após usuários das redes sociais resgatarem um comentário de Leifert sobre a expulsão de Marta nos Jogos Olímpicos e o compararem com suas declarações recentes em defesa da convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026. O vídeo viralizou e gerou debates sobre a diferença de tratamento dada aos dois atletas.

Confira ao edit que viralizou onde Tiago fala sobre Marta e Neymar: