Lewis Hamilton compartilhou fotos dos bastidores da F1 e incluiu uma foto de Kim Kardashian, sua atual namorada - Reprodução / Instagram

Lewis Hamilton compartilhou fotos dos bastidores da F1 e incluiu uma foto de Kim Kardashian, sua atual namoradaReprodução / Instagram

Publicado 09/06/2026 11:13

Rio - Lewis Hamilton chamou atenção dos fãs ao publicar, na segunda-feira (08), uma foto de Kim Kardashian em seu perfil no Instagram pela primeira vez. O registro apareceu em uma sequência de imagens compartilhadas pelo piloto após conquistar o segundo lugar no pódio da Fórmula 1 neste domingo (07).