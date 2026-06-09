Lewis Hamilton compartilhou fotos dos bastidores da F1 e incluiu uma foto de Kim Kardashian, sua atual namoradaReprodução / Instagram
Entre fotos da corrida, dos bastidores e da equipe da Ferrari, Hamilton incluiu uma imagem em formato Polaroid da empresária, marcando a primeira vez que ela aparece em uma publicação do britânico desde que o relacionamento dos dois veio a público.
No último fim de semana, a influenciadora esteve nos boxes da Ferrari acompanhada da irmã, Khloé Kardashian, para prestigiar o piloto.
O relacionamento foi assumido oficialmente no início de junho, mas os rumores de romance circulam desde fevereiro. Antes da confirmação, os dois já haviam sido vistos juntos em Paris, Los Angeles e durante o festival Coachella, nos Estados Unidos.
A confirmação pública aconteceu quando Kim compartilhou nas redes sociais um vídeo andando de bicicleta ao lado de Hamilton. Desde então, o casal tem feito aparições discretas, mas frequentes.
Considerado um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, Hamilton vive sua primeira temporada como piloto da Ferrari. Já Kim Kardashian segue à frente de seus negócios e projetos de entretenimento, além de ser uma das personalidades mais influentes das redes sociais.