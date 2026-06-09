Paulo Miklos - Reprodução de vídeo

Paulo MiklosReprodução de vídeo

Publicado 09/06/2026 06:32

Rio - Paulo Miklos, ex-integrante do Titãs, recordou a morte da primeira mulher, Rachel Salem, em 2013, em decorrência de um câncer de pulmão. Os dois ficaram juntos durante 31 anos. Em entrevista ao podcast "Desculpincomodar", o artista contou que tudo aconteceu quando eles estavam prestes a se mudar e disse como enfrentou o luto.

"Aconteceu isso quando eu perdi minha primeira esposa. Estava tudo embalado para fazer uma mudança, ela teve um problema, ficou mal de saúde, ela internou e foi embora", lembrou.

"Eu voltei e toda a casa embalada. Eu mudei com tudo aquilo para a outra casa, que era como a gente planejava fazer, e comecei a imaginar como ela faria. Como ela queria que fosse essa sala? Todos os vestidos dela foram junto. Eu sentei na casa e fiquei vivendo aquele momento muito doido, dos pertences, da presença dela", acrescentou.

Com bom humor, Paulo falou, ainda, sobre as características que tem de um acumulador. "Tenho muitos amplificadores, guitarras e estou fazendo um disco de intérprete porque não quero mais tocar nada".

Momentos antes, o músico havia citado a morte dos pais. "Quando meus pais morreram, eu levei tudo da casinha deles para a minha casa. Eu enlouqueci, comecei a dar um caminho para as coisas, mas acabei ficando com muitos móveis".