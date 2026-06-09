Sabrina Sato - Reprodução / Instagram

Sabrina SatoReprodução / Instagram

Publicado 09/06/2026 07:39

Rio - Sabrina Sato interagiu com os fãs através de algumas caixinhas de perguntas no Instagram, nesta segunda-feira (8), e deu dicas para os solteiros e comprometidos curtirem o Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta (12). Casada com Nicolas Prattes, que interpreta Mirinho em "A Nobreza do Amor", a apresentadora também falou sobre o relacionamento com o ator e revelou que ele tem mais paciência.

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"Gente, o Nicolas é a paciência em forma de ser humano! Ele tem muita paciência, ele tem paciência para tudo: paciência de esperar, paciência de estudar, paciência de aprender, paciência para tudo. E eu, eu não tenho paciência nenhuma! É um dos meus maiores defeitos: a impaciência, entendeu?", contou.

"Eu quero tudo para agora, eu não consigo esperar, não consigo ficar pronta, nada, nem um bolo nem nada. Eu sou desesperada, entendeu? Queria muito ter paciência. Apesar de ser japonesa, e eu sei que os japoneses têm muita paciência, mas eu não sei o que aconteceu, né, saí errada", brincou.



Ao ser questionada sobre as dicas para o dia dos namorados, ela foi direta: "Eu acho que o mais importante é você dar, entendeu? É dar e receber. Dar atenção, amor, carinho, abraços, sabe? Eu acho que é a simplicidade. Não adianta inventar umas coisas de cafonice, fica muito cafona. Não inventa muita coisa não, entendeu? Não inventa. Vai no simples: um bom café da manhã, prepara um bom café da manhã. É muito mais gostoso assim", opinou.

"Gente, só de estar junto nessa data, já comemora bastante, agarra e comemora, beija e abraça, faz tudo. Não inventa umas coisas de pôr fantasia. Não precisa! Põe uma lingerie boa, faz lá um negócio direito, entendeu? Tudo certo. É isso! Feliz Dia dos Namorados, gente", destacou.

Sabrina também comentou como os solteiros podem aproveitar a data. "Gente, que maravilha! Solteiro tem que aproveitar esse dia. É maravilhoso! Aproveite, comemore, se presenteie, se divirta. Vá beijar na boca de outro solteiro, de outra solteira, ou então reunir seus amigos solteiros pra um jantar gostoso, vai para a balada, vai fazer alguma coisa. Agora, se você também não tem amigos solteiros, aí está lascado, mesmo vai ficando difícil. Aí sai com a sua mãe, mas compre um presente para você, se divirta muito, gente. É liberdade, é bom demais estar solteiro".