Gil do Vigor - Reprodução / GNT

Gil do VigorReprodução / GNT

Publicado 09/06/2026 12:42

Rio - Gil do Vigor se emocionou ao recordar uma experiência que viveu antes da morte da avó paterna. Durante o programa "Papo de Segunda", exibido pelo GNT nesta segunda-feira (8), o economista e apresentador contou que teve um sonho marcante que, segundo ele, antecipou a partida da familiar.



O ex-BBB relembrou que, em 2012, recebeu um e-mail da mãe, Jacira Santanna, informando que a avó estava doente. Pouco tempo depois, teve um sonho que o marcou profundamente. "Tive um sonho, no qual minha avó andou em minha direção e falou: 'Meu filho, eu morri'. Lembro com muita clareza que tinha dois homens de branco, que disseram: 'Nós precisamos levar sua avó, mas ela não quer ir'", contou.



Gil disse que, durante o sonho, conversou com a avó e pediu que ela seguisse seu caminho sem se preocupar com o que deixaria para trás. "Acordei e falei: 'Minha avó faleceu'. Uma hora depois de conversar com meu colega de missão, o presidente [da igreja] liga e fala: 'Ligue para sua mãe, que a sua avó faleceu'", recordou, com a voz embargada.



O apresentador afirmou que a experiência trouxe conforto diante da perda. "Tenho esse conforto muito grande dentro de mim que, de alguma forma, minha avó precisava daquilo. Meu pai sempre foi uma preocupação muito grande para ela. Depois tive outro sonho para me confortar", revelou.



Ao final do relato, Gil compartilhou uma reflexão sobre a importância de equilibrar o cuidado com os outros e os próprios desejos. "Foi também uma lição para mim [...]. Acho que, como indivíduo, temos essa missão também de aproveitar a vida. Por mais que tenhamos pessoas que amamos e nos preocupamos, precisamos viver, em alguns momentos, aquele egoísmo necessário".