Stefany Vaz diz que recusa papéis que contrariam sua fé cristã - Reprodução / Youtube

Stefany Vaz diz que recusa papéis que contrariam sua fé cristã Reprodução / Youtube

Publicado 09/06/2026 13:33

Rio - Stefany Vaz, conhecida por interpretar Carmen na novela "Carrossel", teve fala debatida nas redes sociais ao comentar os limites que estabelece na carreira por causa da fé cristã. A declaração foi feita durante participação no podcast "PodCrê", ligado a temas religiosos.

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Durante a entrevista, a atriz afirmou que não costuma aceitar trabalhos que entrem em conflito com seus valores religiosos e relembrou teste que a fez entrar em conflito. “Teve um [teste] que eu fiz uma vez. Ele era de terror e bem demoníaco. Eu li, mas eu só fiquei sabendo [do que se tratava] depois que eu fiz o teste”, contou.



Segundo Stefany, a descoberta gerou desconforto e a levou a refletir sobre a possibilidade de participar do trabalho. “Aí eu fiquei assim: ‘Meu Deus, misericórdia, Senhor’”, disse.



A atriz afirmou que chegou a orar sobre o assunto e decidiu que não aceitaria ultrapassar os limites estabelecidos por suas convicções. “Eu já fiz o teste, mas, se eu for aprovada, eu vou conversar e entender, mas eu não vou fazer aquilo que não faz sentido para mim. Eu tenho meus limites”, declarou.



Ao longo da conversa, Stefany também falou sobre os desafios de conciliar a carreira artística com a vida cristã. Segundo ela, nem sempre é simples atuar em um ambiente onde os valores compartilhados pelos profissionais são diferentes dos seus, mas acredita ser possível seguir na profissão sem abrir mão das próprias convicções.



Atualmente com 25 anos, Stefany ficou conhecida nacionalmente ainda na infância ao interpretar Carmen Carrilho na versão brasileira de "Carrossel", exibida pelo SBT entre 2012 e 2013. Desde então, participou de outros projetos na televisão e passou a compartilhar com frequência conteúdos ligados à sua fé nas redes sociais.

Confira o episódio na íntegra: