Bruna Rotta e Kauã Elias e Lara Jucá com Orochi - Reprodução / Instagram

Bruna Rotta e Kauã Elias e Lara Jucá com OrochiReprodução / Instagram

Publicado 10/06/2026 08:24 | Atualizado 10/06/2026 08:48

Rio - A influenciadora Bruna Rotta se pronunciou pela primeira vez após a repercussão dos rumores que cercam o fim de seu relacionamento com o jogador Kauã Elias, atacante do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Grávida da primeira filha do casal, Helena, ela publicou um desabafo nas redes sociais na noite desta terça-feira (9), depois do término da relação.



A situação ganhou força nas redes após a divulgação de supostos prints de uma conversa entre Bruna e o rapper Orochi. Nas mensagens, o artista teria procurado a influenciadora para relatar uma suposta aproximação entre Kauã Elias e Lara Jucá, ex-namorada dele.



Segundo o conteúdo compartilhado nas redes, o contato entre Kauã e Lara teria acontecido pouco depois do chá revelação de Helena, realizado recentemente pelo então casal. A repercussão aumentou porque o término entre Bruna e o jogador foi anunciado logo após o evento.



"Seu ex-marido estava de papo com a minha ex… ia te passar a visão, mas você já tomou atitude de mulher. Desculpa estar falando isso neste momento tão delicado. Espero que fique tudo bem contigo e que você consiga superar isso da melhor forma", teria escrito Orochi para Bruna. O rapper ainda classificou a suposta atitude do atleta como "de moleque".



Em meio à repercussão, Bruna decidiu se manifestar publicamente. Sem citar diretamente Kauã Elias, ela afirmou que passou por uma situação difícil poucas horas depois de descobrir o sexo da filha. "Horas depois de celebrar a notícia de que a Helena está chegando, me vi diante de situações que nenhuma mulher grávida gostaria de enfrentar", escreveu.



A influenciadora também afirmou que não pretende transformar o episódio em uma disputa pública. "Hoje, minha prioridade é preservar minha saúde emocional e cuidar do bebê que cresce dentro de mim. É nela que estou concentrando toda a minha força", declarou.



Ao final do texto, ela fez um apelo aos seguidores: "Não desejo esse sentimento e essa situação a nenhuma mulher grávida".



Ex de Orochi se manifesta



Após o assunto ganhar repercussão, Lara Jucá também decidiu quebrar o silêncio. A influenciadora negou qualquer envolvimento com Kauã Elias e afirmou que seu nome passou a ser citado de forma indevida após a divulgação dos supostos prints.



"Estou sendo exposta nessa rede. Esse querido, esse amado, está citando meu nome, está chamando uma pessoa no direct que ele nem conhece e nunca falou na vida para tentar inventar coisas a respeito da minha vida. Ele deve estar muito mordido, estou passada. Não fico querendo saber nada da vida dele, estou vivendo minha vida", afirmou, em referência a Orochi.



Lara confirmou que esteve na festa Porta Aberta, evento frequentado por Kauã Elias no mesmo dia do chá revelação de Helena. No entanto, ela negou qualquer proximidade com o jogador e disse que os dois apenas se cumprimentaram rapidamente.



"Fui com uns amigos que não são nem do Brasil e outras amigas minhas. Um lugar público, todo mundo viu. Teve um momento do evento que o Kauã Elias passou com outros amigos em comum das minhas amigas cumprimentando e saiu. Essa foi a troca de menos de três segundos que tive com ele", explicou.



Ela também esclareceu que participou de uma confraternização após a festa, mas garantiu que o atleta não estava no local. "Depois disso, eu fui para uma resenha que, por sinal, ele disse que era sem celular, mas não era. Kauã Elias nem estava nessa resenha, para deixar isso claro", declarou.



Durante o pronunciamento, Lara ainda aproveitou para comentar o fim de seu relacionamento com Orochi, anunciado em maio deste ano, e criticou a postura do ex-companheiro. "O ponto alvo desse print pra mim foi ele falar de empatia. Logo você, amor, querendo falar de empatia. No dia que a gente terminou, eu tinha dormido com ele, fui embora da casa dele e, no mesmo dia, o querido foi para uma resenha e levou uma mulher pra dormir na casa dele. Tem empatia com todo mundo, menos com a mulher que dizia amar", disse.



Ao encerrar o assunto, a influenciadora pediu que Orochi deixasse de mencioná-la publicamente. "Tira meu nome da sua boca, faz esse favor pra mim", disparou.



Até o momento, Kauã Elias não se pronunciou publicamente sobre as alegações que circulam nas redes sociais.