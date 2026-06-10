Anitta improvisa música em jatinho a caminho da Copa e cita 'tigrinho' Reprodução / Instagram

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Rio - Anitta, de 33 anos, publicou, nesta terça-feira (9), um vídeo dentro de um jatinho a caminho da Copa do Mundo. No registro, a artista aparece em clima descontraído e improvisa uma música sobre o voo, a alimentação servida a bordo e o conforto da aeronave.

Durante a brincadeira, a cantora também fez uma referência ao universo das apostas online. “Alô, galera, vou falar pra vocês. Tô feliz no simples, bora lá falar em inglês. Pedi um monte de comida delícia, bora engordar e ficar na preguiça. Vou cantar! Na abertura da Copa, agora tu que é meu melhor amigo, se joga. Olha essa estrutura, que maneirinho. Tô tirando onda, tudo isso sem Tigrinho”, cantou.

Na sequência, Anitta continuou a improvisação e incluiu até a comissária de bordo na composição. “Ui, mas eu tô na humildade. Aqui, casa correria de verdade. Olha a comissária! Deixa ela passar aqui, ela não é otária. Pega a visão. Bora lá, não tem espera”, completou.

O vídeo repercutiu entre os fãs nas redes sociais. "Fala mesmo diva! Mata a tigrete", brincou um internauta no X. "Sou fã da genialidade desta mulher", disse outro. "Nossa atacou uma galera hein", disparou mais um. 
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