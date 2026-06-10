Vanessa Lopes - Reprodução / Instagram

Vanessa Lopes Reprodução / Instagram

Publicado 10/06/2026 10:39

Rio - Vanessa Lopes, de 24 anos, compartilhou com os seguidores o resultado de novos procedimentos estéticos realizados no rosto. A influenciadora publicou imagens do antes e depois nas redes sociais nesta terça-feira (9) e explicou os motivos que a levaram a fazer as intervenções.

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Segundo a ex-participante do "Big Brother Brasil 2024", a decisão partiu de incômodos relacionados a marcas e sinais que percebeu na pele ao longo do tempo. "Eu já vinha me incomodando com algumas marquinhas e sinais que começaram a aparecer no meu rosto, então aproveitei para cuidar de alguns pontos que faziam sentido para mim", afirmou.



Vanessa destacou que o objetivo não era alterar sua aparência, mas suavizar características que a incomodavam. "Nada de mudar meus traços ou minha identidade. Apenas suavizar, harmonizar e valorizar aquilo que já é meu. O resultado ficou exatamente como eu queria: eu continuo me reconhecendo no espelho, só que ainda mais feliz com o que vejo", declarou.



Durante o relato, a influenciadora também relembrou o período em que enfrentou problemas com acne. Ela contou que, apesar da melhora do quadro, algumas marcas permaneceram visíveis. Segundo a ex-participante do "Big Brother Brasil 2024", a decisão partiu de incômodos relacionados a marcas e sinais que percebeu na pele ao longo do tempo. "Eu já vinha me incomodando com algumas marquinhas e sinais que começaram a aparecer no meu rosto, então aproveitei para cuidar de alguns pontos que faziam sentido para mim", afirmou.Vanessa destacou que o objetivo não era alterar sua aparência, mas suavizar características que a incomodavam. "Nada de mudar meus traços ou minha identidade. Apenas suavizar, harmonizar e valorizar aquilo que já é meu. O resultado ficou exatamente como eu queria: eu continuo me reconhecendo no espelho, só que ainda mais feliz com o que vejo", declarou.Durante o relato, a influenciadora também relembrou o período em que enfrentou problemas com acne. Ela contou que, apesar da melhora do quadro, algumas marcas permaneceram visíveis.

"Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu passei por uma fase complicada com acne. E quem já passou por isso sabe o quanto isso pode mexer com a nossa autoestima", disse. "As acnes melhoraram muito, mas as marquinhas permaneceram", completou.



Ao finalizar o desabafo, Vanessa afirmou que não vê problema em compartilhar esse tipo de cuidado estético com o público. "É isso, sabe? Se cuidar é bom demais. Quando você faz isso na medida certa, é muito legal. Gosto de ser uma pessoa que mostra isso para as pessoas. Não tenho vergonha de mostrar os processos", concluiu.



Procedimento no bumbum



Em maio, Vanessa Lopes revelou que também passou por um procedimento estético no bumbum. Na ocasião, ela explicou que buscava mais conforto e satisfação com a própria aparência. "Vou mostrar para vocês o que aprontei no meu bumbum. A ideia era trazer mais conforto, sustentação e volume de forma natural", contou.



A influenciadora ainda detalhou parte da preparação para a intervenção. "Depois, fui fazer a bioimpedância, trocar de roupa e tirar as fotos do antes para conseguir acompanhar melhor o resultado. E aí começou parte do procedimento, eles utilizaram um óxido nitroso para me ajudar a relaxar durante o processo", relatou. "Nunca mais vou ter vergonha de andar de biquíni. Tinha um pouco [de vergonha] de usar biquíni", finalizou.