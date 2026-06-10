Belo atende fãs durante travessia de barca Rio x Niterói - Reprodução / X

Belo atende fãs durante travessia de barca Rio x NiteróiReprodução / X

Publicado 10/06/2026 09:23

Rio - Belo chamou atenção de passageiros durante uma travessia de barca entre o Rio de Janeiro e Niterói, nesta terça-feira (9). O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra o cantor sendo reconhecido por fãs enquanto fazia o trajeto pela Baía de Guanabara.

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Nas imagens, o pagodeiro aparece cercado por fãs, que aproveitam a ocasião para conversar, tirar fotos e registrar o encontro. Sorridente, Belo retribui o carinho e interage com as pessoas que se aproximam dele durante a viagem.



Simplesmente Belo na barca Rio-Niteroi. pic.twitter.com/UG0EecmRnI — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 9, 2026

Um dos principais nomes do pagode brasileiro, Belo soma mais de três décadas de carreira e é dono de sucessos como "Perfume", "Tua Boca" e "Reinventar". Recentemente, Belo esteve no Maracanã ao lado de Alcione para interpretar o Hino Nacional antes do amistoso entre Brasil e Panamá.