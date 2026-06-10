Belo atende fãs durante travessia de barca Rio x NiteróiReprodução / X
Simplesmente Belo na barca Rio-Niteroi. pic.twitter.com/UG0EecmRnI— Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 9, 2026
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Belo atende fãs durante travessia de barca Rio x NiteróiReprodução / X
Simplesmente Belo na barca Rio-Niteroi. pic.twitter.com/UG0EecmRnI— Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 9, 2026
Belo é reconhecido por passageiros durante travessia de barca entre Rio e Niterói
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