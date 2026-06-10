Belo atende fãs durante travessia de barca Rio x NiteróiReprodução / X

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Belo chamou atenção de passageiros durante uma travessia de barca entre o Rio de Janeiro e Niterói, nesta terça-feira (9). O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra o cantor sendo reconhecido por fãs enquanto fazia o trajeto pela Baía de Guanabara.
fotogaleria
Belo atende fãs durante travessia de barca Rio x Niterói - Reprodução / X
Nas imagens, o pagodeiro aparece cercado por fãs, que aproveitam a ocasião para conversar, tirar fotos e registrar o encontro. Sorridente, Belo retribui o carinho e interage com as pessoas que se aproximam dele durante a viagem.
Um dos principais nomes do pagode brasileiro, Belo soma mais de três décadas de carreira e é dono de sucessos como "Perfume", "Tua Boca" e "Reinventar". Recentemente, Belo esteve no Maracanã ao lado de Alcione para interpretar o Hino Nacional antes do amistoso entre Brasil e Panamá.