Sophie Charlotte e XamãRoberto Filho/Brazil News

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Rio - Sophie Charlotte, de 37 anos, e Xamã, de 36, foram vistos de mãos dadas em um shopping da Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (4), e aumentaram os rumores de uma reconciliação entre eles. No estabelecimento comercial, os dois fizeram algumas compras e chegaram a ser clicados em um joalheria. 
Os boatos sobre uma possível volta do casal surgiram nas últimas semanas, durante a turnê da novela "Três Graças". Sophie, que deu vida a Gerluce, e Xamã, que interpretou Bagdá, interagiram e se abraçaram em cima do palco.
Já, no último dia 24, Xamã comentou em uma publicação feita pela atriz, em que ela mostrava fotos de sua viagem ao Japão, ao lado do filho, Otto, de 10 anos – fruto do relacionamento com o ator Daniel de Oliveira –, e de seu irmão, Ângelo Wolf. "Lindos", escreveu o rapper. 
O romance dos dois iniciou nos bastidores do remake de “Renascer”, em 2024. Em fevereiro deste ano, eles confirmaram o término do namoro. 