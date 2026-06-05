Rafael Cardoso ganhou apoio dos famosos após internação - Divulgação/TV Globo

Rafael Cardoso ganhou apoio dos famosos após internação Divulgação/TV Globo

Publicado 05/06/2026 20:52

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"Vai conseguir se libertar", disse Ary Fontoura. "Força, querido", desejou Vera Fischer. "Irmão, força aí...orando por você", afirmou Oscar Magrini. "O segredo é não desistir nunca!", comentou o ex-BBB Diego Grossi. "Que a espiritualidade o ampare amigo. Pensamentos firmados em você", escreveu Priscila Sol.

Em um vídeo divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do "Metrópoles", o ator apareceu emocionado, na noite desta quinta-feira (4), se despedindo da família antes de ir para a clínica. "Bom...dando uma choradinha aqui, estou me despedindo da minha família. Todo mundo sabe da minha batalha que eu tenho há anos, né? Das minhas questões. E, no final de semana passado, eu acabei perdendo essa luta", declarou Rafael.

Conhecido por integrar o elenco das novelas "A Vida da Gente" (2011), "Além do Tempo" (2015) e "O Outro Lado do Paraíso" (2017), Rafael Cardoso está no elenco do filme "Sexo e Destino", inspirado na obra psicografada por Chico Xavier, em cartaz nos cinemas.