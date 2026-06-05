Rafael Cardoso ganhou apoio dos famosos após internação Divulgação/TV Globo

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Rio - Rafael Cardoso foi alvo de uma rede de apoio dos famosos ao revelar que se internou em uma clínica de reabilitação após ter uma recaída no último fim de semana. O ator de 40 anos enfrenta batalha contra a dependência química e o alcoolismo.
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Rafael Cardoso sofreu recaída e se internou em clinica de reabilitação - Reprodução de vídeo / Instagram
Rafael Cardoso - Reprodução/Instagram
Rafael Cardoso ganhou apoio dos famosos após internação - Divulgação/TV Globo
"Vai conseguir se libertar", disse Ary Fontoura. "Força, querido", desejou Vera Fischer. "Irmão, força aí...orando por você", afirmou Oscar Magrini. "O segredo é não desistir nunca!", comentou o ex-BBB Diego Grossi. "Que a espiritualidade o ampare amigo. Pensamentos firmados em você", escreveu Priscila Sol. 
Em um vídeo divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do "Metrópoles", o ator apareceu emocionado, na noite desta quinta-feira (4), se despedindo da família antes de ir para a clínica. "Bom...dando uma choradinha aqui, estou me despedindo da minha família. Todo mundo sabe da minha batalha que eu tenho há anos, né? Das minhas questões. E, no final de semana passado, eu acabei perdendo essa luta", declarou Rafael. 
Conhecido por integrar o elenco das novelas "A Vida da Gente" (2011), "Além do Tempo" (2015) e "O Outro Lado do Paraíso" (2017), Rafael Cardoso está no elenco do filme "Sexo e Destino", inspirado na obra psicografada por Chico Xavier, em cartaz nos cinemas.