Juliano Floss obteve aprovação do visto americano Reprodução/Instagram

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O Dia
Rio - Juliano Floss, de 21 anos, comemorou nesta sexta-feira (5) a aprovação do visto americano após quatro negativas. O influenciador compartilhou vídeo nas redes sociais abrindo uma garrafa de champanhe para festejar a conquista do documento para entrar nos Estados Unidos. 
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Juliano Floss foi reprovado quatro vezes ao solicitar visto - Reprodução/Instagram
Juliano Floss - Reprodução/Instagram
Juliano Floss obteve aprovação do visto americano - Reprodução/Instagram
"Meu visto foi aprovado!!! Eu tô em choque! Depois de quatro anos tentando, muita coisa, tem noção? Minhas entrevistas não duravam nem um minuto. Agora, a mulher me conhecia, conhecia a Marina", contou nos Stories. 
Em outra publicação, o ex-BBB falou sobre a permissão para visitar o país. "Vocês vão me ver nos Estados Unidos", escreveu ele. Vale lembrar que Juliano não compareceu à festa de aniversário de Anitta em 2024 após ter o visto negado pela terceira vez.