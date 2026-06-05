Carla Diaz interpreta a vilã Liz em ’Então é Amor?’Reprodução/Instagram

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Rio - Carla Diaz não escondeu a expectativa para estreia de "Então é Amor?", nova novela vertical que chega ao Globoplay no dia 16 de junho. A atriz de 35 anos compartilhou imagens dos bastidores da trama na qual interpreta a vilã Liz. 
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Cristiana Oliveira e Carla Diaz - Reprodução/Instagram
Carla Diaz posou com parte do elenco da novela vertical - Reprodução/Instagram
Arianne Botelho e Carla Diaz serão rivais no folhetim - Reprodução/Instagram
Carla Diaz interpreta a vilã Liz em 'Então é Amor?' - Reprodução/Instagram
"A vida é feita de encontros que viram reencontros. Esse #dump é de uma novela que nem estreou, mas já mora aqui dentro. Que presente trabalhar com gente talentosa que transforma o dia em risada. Troca cênica que preenche a alma. Não tem como explicar", escreveu na legenda. 
Em março, Carla Diaz voltou a ostentar o cabelo loiro após cerca de um ano com os fios escuros. A mudança fez parte da caracterização da personagem do projeto escrito por Gustavo Reiz e dirigido por Marcelo Zambelli.  
O folhetim acompanha Rosa (Micael Borges), uma jovem que nutre o sonho de ser paisagista enquanto trabalha para família Valmori e é apaixonada desde a infância por Vicente (Micael Borges), herdeiro do clã. O romance tem a desaprovação de Marta (Cristiana Oliveira) e da manipuladora Liz (Carla Diaz).  