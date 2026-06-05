Carla Diaz interpreta a vilã Liz em ’Então é Amor?’ - Reprodução/Instagram

Carla Diaz interpreta a vilã Liz em ’Então é Amor?’Reprodução/Instagram

Publicado 05/06/2026 19:08

Rio - Carla Diaz não escondeu a expectativa para estreia de "Então é Amor?", nova novela vertical que chega ao Globoplay no dia 16 de junho. A atriz de 35 anos compartilhou imagens dos bastidores da trama na qual interpreta a vilã Liz.

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"A vida é feita de encontros que viram reencontros. Esse #dump é de uma novela que nem estreou, mas já mora aqui dentro. Que presente trabalhar com gente talentosa que transforma o dia em risada. Troca cênica que preenche a alma. Não tem como explicar", escreveu na legenda.

O folhetim acompanha Rosa (Micael Borges), uma jovem que nutre o sonho de ser paisagista enquanto trabalha para família Valmori e é apaixonada desde a infância por Vicente (Micael Borges), herdeiro do clã. O romance tem a desaprovação de Marta (Cristiana Oliveira) e da manipuladora Liz (Carla Diaz).