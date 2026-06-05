Irmã de Deolane detona soltura de Monique Medeiros e compara casos - Reprodução / Instagram / Brunno Dantas/TJRJ

Irmã de Deolane detona soltura de Monique Medeiros e compara casosReprodução / Instagram / Brunno Dantas/TJRJ

Publicado 05/06/2026 15:20 | Atualizado 05/06/2026 15:21

Rio - A irmã da influenciadora Deolane Bezerra, a advogada Dayane Bezerra, usou as redes sociais para criticar a soltura de Monique Medeiros, mãe de Henry Borel . Em publicação nos stories do Instagram, ela comparou a situação da irmã com a decisão que permitiu que Monique deixasse a prisão nesta quinta-feira (4).

Dayane afirmou ter dificuldade em entender os critérios adotados pela Justiça e destacou que Deolane continua longe da família enquanto responde a acusações que ainda estão em discussão.

“É difícil compreender. Enquanto Monique Medeiros foi autorizada a voltar para casa, Deolane continua privada da convivência com a filha por conta de acusações que ainda estão sendo discutidas”, escreveu a advogada.

Na sequência, ela reforçou a comparação entre os dois casos. “Uma mulher dessa ganha a liberdade de ir para as ruas; a outra que criou e cria três filhos sozinha segue lutando pelo direito de estar ao lado da filha que depende exclusivamente dela. Situações como essa fazem muitas pessoas questionarem os critérios adotados pela Justiça”, completou.

A manifestação ocorreu no mesmo dia em que Monique Medeiros deixou a prisão após a expedição do alvará de soltura pela Justiça do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada durante o julgamento realizado no 2º Tribunal do Júri da capital fluminense.

No processo, os jurados desclassificaram a acusação de homicídio doloso para homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Com isso, a juíza Elizabeth Machado Louro concedeu o perdão judicial a Monique.

Ao anunciar a sentença, a magistrada afirmou que a professora já havia sofrido consequências severas diante da repercussão do caso e dos julgamentos públicos relacionados ao papel social atribuído às mães. Segundo a juíza, a reação da sociedade foi desproporcional à participação de Monique na morte do filho.

A decisão foi divulgada após o décimo dia de julgamento. No mesmo processo, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, foi considerado culpado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo.