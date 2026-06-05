Maiara surge com aparência abatida e fãs levantam preocupação sobre saúde da cantoraReprodução / X
Pouco depois, a irmã Maraisa também surge na gravação. A diferença na aparência delas chamou a atenção dos internautas e provocou uma série de comentários nas plataformas digitais.
Enquanto parte do público atribuiu a imagem ao desgaste da rotina intensa de viagens e apresentações, outros usuários demonstraram preocupação com a saúde da artista. “Ela só está sem maquiagem, gente, e cansada. Nem todo dia a gente tá com sorriso na boca. Essa magreza dela não é normal, mas é uma escolha, e pronto, vida que segue, sigam as suas”, escreveu um internauta no X, antigo Twitter.
Outros seguidores manifestaram inquietação. “Já faz uns 4 anos que a Maiara tá com essa cara de doente parecendo que está lutando pra conseguir ficar em pé”, observou um usuário.
As reações continuaram. “Não vou tecer comentários sobre, pois eu acredito que ela tenha algum problema de saúde e por isso não deve em qualquer hipótese ser avacalhada. Desejo saúde pra ela e que seja feliz e fique bem”, comentou uma seguidora. “Gente, a situação dela tá preocupante, não é possível que ela esteja saudável”, acrescentou outro perfil.
Maiara e Maraisa chegando em Mato Grosso para um show.pic.twitter.com/xBEXr2r2a9— Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 5, 2026
Essa não é a primeira vez que a aparência da cantora gera debate entre os fãs. Em 2024, durante uma apresentação em Teresina, Maiara comentou as críticas relacionadas ao seu peso e afirmou que vivia um momento positivo em sua vida pessoal e profissional.
“Quando eu tava mais gordinha não prestava também, agora emagreci, tô com 45 quilos, graças a Deus bem alinhados… E agora o povo fica me arrumando um monte de doença que não existe, que eu nem sei o nome”, declarou na ocasião.
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