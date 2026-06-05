Maiara surge com aparência abatida e fãs levantam preocupação sobre saúde da cantora - Reprodução / X

Maiara surge com aparência abatida e fãs levantam preocupação sobre saúde da cantoraReprodução / X

Publicado 05/06/2026 13:31

Rio - A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, virou assunto nas redes sociais após a circulação de um vídeo gravado durante sua chegada a Querência, no Mato Grosso, onde cumpre agenda de shows. Nas imagens, a sertaneja aparece com expressão séria e aspecto de cansaço ao cumprimentar o prefeito do município, Gilmar Reinoldo Wentz.



Pouco depois, a irmã Maraisa também surge na gravação. A diferença na aparência delas chamou a atenção dos internautas e provocou uma série de comentários nas plataformas digitais.



Enquanto parte do público atribuiu a imagem ao desgaste da rotina intensa de viagens e apresentações, outros usuários demonstraram preocupação com a saúde da artista. “Ela só está sem maquiagem, gente, e cansada. Nem todo dia a gente tá com sorriso na boca. Essa magreza dela não é normal, mas é uma escolha, e pronto, vida que segue, sigam as suas”, escreveu um internauta no X, antigo Twitter.



Outros seguidores manifestaram inquietação. “Já faz uns 4 anos que a Maiara tá com essa cara de doente parecendo que está lutando pra conseguir ficar em pé”, observou um usuário.



As reações continuaram. “Não vou tecer comentários sobre, pois eu acredito que ela tenha algum problema de saúde e por isso não deve em qualquer hipótese ser avacalhada. Desejo saúde pra ela e que seja feliz e fique bem”, comentou uma seguidora. “Gente, a situação dela tá preocupante, não é possível que ela esteja saudável”, acrescentou outro perfil.