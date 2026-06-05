Bruna Biancardi revela o que gostaria de saber sobre a vida de SandyReprodução / Instagram
Durante a conversa, a apresentadora perguntou quem a influenciadora gostaria de ser por um dia. Bruna escolheu Sandy e explicou: "Com a Sandy, sempre fui muito fã e ela vem de uma época que não tinha essa coisa de internet. Então assim, queria que hoje em dia ela compartilhasse mais as coisas e ela não compartilha", afirmou a mulher de Neymar.
Na sequência, Bruna contou que sente curiosidade sobre a rotina da artista, conhecida por manter a vida pessoal longe dos holofotes. "Faz um stories, mostra pra gente seu dia a dia, o que você come? O que você faz? Porque é uma pessoa muito reservada que eu sempre admirei e sempre fui fã", brincou.
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