Bruna Biancardi revela o que gostaria de saber sobre a vida de Sandy - Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi revela o que gostaria de saber sobre a vida de SandyReprodução / Instagram

Publicado 05/06/2026 17:47 | Atualizado 05/06/2026 17:47

Rio - Bruna Biancardi revelou uma curiosidade que tem sobre a vida de Sandy e aproveitou para fazer um pedido inusitado à cantora. A declaração aconteceu durante sua participação no videocast "Quem É Você Nesse Rolê", comandado por Thais Fersoza.



Durante a conversa, a apresentadora perguntou quem a influenciadora gostaria de ser por um dia. Bruna escolheu Sandy e explicou: "Com a Sandy, sempre fui muito fã e ela vem de uma época que não tinha essa coisa de internet. Então assim, queria que hoje em dia ela compartilhasse mais as coisas e ela não compartilha", afirmou a mulher de Neymar.



Na sequência, Bruna contou que sente curiosidade sobre a rotina da artista, conhecida por manter a vida pessoal longe dos holofotes. "Faz um stories, mostra pra gente seu dia a dia, o que você come? O que você faz? Porque é uma pessoa muito reservada que eu sempre admirei e sempre fui fã", brincou.

Discreta, a cantora costuma compartilhar conteúdos relacionados à carreira, mas evita mostrar aspectos mais íntimos da vida pessoal.