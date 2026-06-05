Gabríella, filha de Isabela Garcia, revelou ciúme da mãe em novela - Reprodução/Instagram

Gabríella, filha de Isabela Garcia, revelou ciúme da mãe em novela Reprodução/Instagram

Publicado 05/06/2026 15:55

Rio - De volta às novelas, Isabela Garcia interpreta Elisa em "Quem Ama Cuida", mãe dos personagens Adriana (Leticia Colin) e Maurício (João Victor Gonçalves). Mas os laços maternos na ficção despertaram ciúmes em Gabríella Garcia, filha do meio da artista.

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"Sabe qual é a pior parte de ser filha de uma grande atriz? Quando ela está fazendo a mãe de alguém em uma novela, eu fico morrendo de ciúme. Eu não consigo ver a minha mãe mothering [agindo como mãe de] ninguém que não seja eu ou, ao menos, meus irmãos – às vezes, nem os meus irmãos", disse no TikTok.

Ela destacou a naturalidade da atriz ao viver a maternidade dentro do folhetim. "E eu não gosto. Ela é tão boa, tão boa, que parece que ela é mãe dela e não é mais a minha, sabe? E a Leticia Colin ainda parece a minha mãe", afirmou.

Além de Gabriella, Isabela Garcia também é mãe de João Pedro Bonfá e dos gêmeos Bernardo e Francisco Thiré.