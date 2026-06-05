Pitty compartilha fotos de biquíni em praia - Reprodução / Instagram

Pitty compartilha fotos de biquíni em praia Reprodução / Instagram

Publicado 05/06/2026 10:56

Rio - Pitty surpreendeu os seguidores ao publicar registros de um momento de descanso à beira-mar. Nas imagens, divulgadas na noite desta quinta-feira (4), a cantora aparece em uma praia deserta usando um biquíni inspirado na obra Abaporu, da artista modernista Tarsila do Amaral (1886-1973).

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Sem revelar o destino escolhido para a folga, a baiana mostrou momentos de tranquilidade. Na legenda da publicação, escreveu: "Seres noturnos sendo vespertinos".Os cliques repercutiram entre os fãs, que deixaram diversas mensagens de carinho nos comentários. "Que mulher perfeita", elogiou um seguidor. "Uma mistura linda de calmaria com uma intensidade que a gente sente de longe", comentou outra admiradora.Dona de sucessos como "Teto de Vidro", "Equalize" e "Me Adora", Pitty iniciou sua trajetória na música no fim da década de 1990 e alcançou projeção nacional com o álbum "Admirável Chip Novo", lançado em 2003. Atualmente, a cantora está solteira desde o término de seu casamento com o baterista Daniel Weksler, anunciado em janeiro de 2025. Os dois são pais de Madalena, de 9 anos.