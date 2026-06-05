Pitty compartilha fotos de biquíni em praia Reprodução / Instagram
Sem revelar o destino escolhido para a folga, a baiana mostrou momentos de tranquilidade. Na legenda da publicação, escreveu: "Seres noturnos sendo vespertinos".
Os cliques repercutiram entre os fãs, que deixaram diversas mensagens de carinho nos comentários. "Que mulher perfeita", elogiou um seguidor. "Uma mistura linda de calmaria com uma intensidade que a gente sente de longe", comentou outra admiradora.
Dona de sucessos como "Teto de Vidro", "Equalize" e "Me Adora", Pitty iniciou sua trajetória na música no fim da década de 1990 e alcançou projeção nacional com o álbum "Admirável Chip Novo", lançado em 2003. Atualmente, a cantora está solteira desde o término de seu casamento com o baterista Daniel Weksler, anunciado em janeiro de 2025. Os dois são pais de Madalena, de 9 anos.
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