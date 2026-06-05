Jade Picon compartilhou foto com André Lamoglia - Reprodução/Instagram

Jade Picon compartilhou foto com André Lamoglia Reprodução/Instagram

Publicado 05/06/2026 18:22

Rio - Jade Picon, de 24 anos, apareceu coladinha com André Lamoglia, de 28, em nova foto compartilhada no Instagram Stories, na tarde desta sexta-feira (5). No registro, a influenciadora recebe um beijo do namorado.

fotogaleria

O casal apareceu no clique usando looks parecidos. Os dois apostaram em uma calça bege, regata branca e camisa de botão escura por cima.



As especulações sobre o envolvimento da influenciadora com o ator iniciaram em 2024. Em junho do ano passado, Jade publicou pela primeira vez uma foto de mãos dadas com André durante viagem para o Peru. Os dois assumiram o namoro início de 2026.