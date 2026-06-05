Jade Picon compartilhou foto com André Lamoglia Reprodução/Instagram

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Rio - Jade Picon, de 24 anos, apareceu coladinha com André Lamoglia, de 28, em nova foto compartilhada no Instagram Stories, na tarde desta sexta-feira (5). No registro, a influenciadora recebe um beijo do namorado.
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Jade Picon assumiu namoro com André Lamoglia no começo de 2026 - Reprodução/Instagram
André Lamoglia e Jade Picon - Reprodução/Instagram
Jade Picon compartilhou foto com André Lamoglia - Reprodução/Instagram
O casal apareceu no clique usando looks parecidos. Os dois apostaram em uma calça bege, regata branca e camisa de botão escura por cima.  
As especulações sobre o envolvimento da influenciadora com o ator iniciaram em 2024. Em junho do ano passado, Jade publicou pela primeira vez uma foto de mãos dadas com André durante viagem para o Peru. Os dois assumiram o namoro início de 2026.