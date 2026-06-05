Paolla Oliveira - Reprodução / Instagram

Paolla OliveiraReprodução / Instagram

Publicado 05/06/2026 14:28

Rio - Paolla Oliveira interagiu com os seguidores nesta sexta-feira (5) ao publicar uma nova edição do quadro em que lê e comenta mensagens enviadas por fãs nas redes sociais. Conhecida pelo bom humor, ela respondeu a cantadas, declarações de carinho e comentários curiosos, arrancando risadas dos internautas.



Na legenda da publicação, Paolla celebrou a participação do público. "Amo vocês… Mas vem cá, vocês escrevem esses comentários como hein?! Brincadeira, eu me divirto muito. Continuem mandando!", escreveu.



Entre as mensagens destacadas pela atriz, uma chamou atenção pelo tom descontraído. "Seu corpo cheio de curvas e eu aqui sem freio. Bora marcar um acidente?", dizia o comentário. Ao ler a frase, Paolla não conteve o riso e reagiu com gargalhadas.



Outro seguidor resolveu ampliar as próprias chances e perguntou: "Quando é que você vai dar uma chance pra nós três?". Surpresa, a artista respondeu em tom de brincadeira. "Nós três? Que animado. Caramba, as pessoas estão humildemente a pedir uma chance para a própria pessoa, este está pedindo para ele e para mais uma criatura. Será que ele escreve assim de uma vez e manda, e depois não consegue apagar? Venha com calma", comentou.



As mensagens continuaram com comparações bem-humoradas. Ao ler que seria "um boleto pago de tão linda", Paolla entrou na brincadeira. Já diante da pergunta "Quem é você?", respondeu: "Acho que essa pergunta é tão idiota ou tão profunda que eu não sei responder. Prazer, boleto pago".



A atriz também comentou uma mensagem de um internauta que afirmou ter chances com ela apenas se participasse do reality show Big Brother Brasil. "Claro. Com certeza. Se você entrar no BBB você tem chance. Corre, amor, se agiliza", brincou.



Durante o vídeo, Paolla ainda leu comentários relacionados aos seus treinos de boxe e outras mensagens consideradas inusitadas. Em determinado momento, ela refletiu sobre a criatividade dos seguidores. "Gente, esse povo não tá certo, não. Será que é rápido? Eu fico sempre pensando. Será que a pessoa pensa? Será que ela escreve assim automático? Ou ela pensa, escreve, apaga, igual a gente escreve mensagem do WhatsApp?", questionou.



Ao encerrar a gravação, a atriz afirmou que apenas uma parte dos comentários foi exibida e deixou claro que o conteúdo recebido costuma surpreendê-la. "Isso é porque a gente não leu nem a metade. Não dá, amor. Isso aqui ou dá muito bom ou é terapia na certa. Elas estão me fazendo ler o comentário aberto. Imagina se eu chego na DM?", concluiu.