Ed Gama foi assaltado no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

Ed Gama foi assaltado no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram

Publicado 05/06/2026 19:54

Rio - Ed Gama contou que foi assaltado na noite de quinta-feira (4) no Rio de Janeiro. Em vídeo nas redes sociais, o humorista alertou os seguidores para as tentativas de golpe dos criminosos usando um aplicativo de mensagens do telefone roubado.

fotogaleria

"Ei, minha gente, tudo bem? Olha, fui assaltado mesmo, tá? Só que os infelizes ainda estão mexendo no meu Instagram. Eu já botei aqui a autenticação em 50 fatores, já tentei mais uma vez e o bicho tá pegando. Então, por favor, não ajudem ninguém que eu pedi aqui, não mandem dinheiro para ninguém que pedir dinheiro para vocês. Não sou eu, tá? Não sou eu", avisou.

O integrante do "Domingão com Huck", da TV Globo, teve as contas bancárias esvaziadas. "Os cabras rasparam minha conta. Enfim, tô tentando resolver as coisas. Mas, por favor, não ajudem ninguém. Não respondam ninguém".

Ed Gama reforçou o aviso para que os amigos e seguidores não respondam qualquer mensagem. "Estou com o WhatsApp, mas os caras estão mexendo no meu celular ainda. Não sei o que pode estar acontecendo. Só um alerta pra vocês", disse ele.