Aparência de Maiara foi criticada após vídeo viralizar Reprodução/Instagram

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O Dia
Rio - A equipe de Maiara, que forma dupla com Maraisa, se manifestou nesta sexta-feira (5) sobre as críticas que a cantora recebeu após surgir com aparência abatida em vídeo do desembarque para uma apresentação em Mato Grosso. De acordo com a nota publicada nas redes sociais, a sertaneja "goza de plena saúde e integridade".
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Maiara - Reprodução/Instagram
Nota divulgada pela equipe da cantora Maiara - Reprodução/Instagram
Maiara surge com aparência abatida e fãs levantam preocupação sobre saúde da cantora - Reprodução / X
Aparência de Maiara foi criticada após vídeo viralizar - Reprodução/Instagram
"Circulam em redes sociais e páginas conteúdos maliciosos e maldosos que visam prejudicar a reputação e a integridade física e mental da artista Maiara. É necessário esclarecer que Maiara goza de plena saúde e integridade. Encontra-se em dia com sua agenda de compromissos profissionais e sua vida pessoal transcorre de forma leve e saudável", disse em comunicado. 
A nota esclarece que os registros da cantora são resultados de "cortes descontextualizados e edições tendenciosas" para criar uma narrativa incorreta. "Essa prática configura difamação e dano moral. A distorção intencional de informações para enganar o público e prejudicar a carreira de uma profissional não pode ser tolerada sob o pretexto de liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é liberdade de difamar". 
Medidas judiciais serão tomadas para responsabilizar quem divulgou conteúdos de ataques à Maiara. "Informamos que já foram iniciados procedimentos legais contra os responsáveis por essas publicações. Respeito é inegociável. Agradecemos a cada fã, página e usuário que, espontaneamente, se posicionou contra a disseminação de informações falsas e a favor do respeito à dignidade de Maiara", concluiu.