AngélicaReprodução do vídeo

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Rio - Angélica, de 52 anos, contou que já foi repreendida durante um jantar em família pelos filhos, Joaquim e Benício, por falar sobre o uso de vibradores e prazer feminino em entrevistas. A apresentadora, que também é mãe de Eva, revelou que, na ocasião, deu uma "lição de moral" neles. 
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Angélica - Reprodução do vídeo
Angélica - Reprodução do vídeo
"Tenho um portal chamado Mina Bem-estar e lá temos entrevistas, falando sobre vários assuntos e temas. E teve uma vez em que estávamos falando sobre vibrador", explicou ela, em entrevista ao canal Cá Entre Nós, comandado por Fátima Bernardes e Bia Bonemer, no YouTube, nesta quinta-feira (4).  
Os filhos demonstraram incômodo com a situação. "Um dia, eu estava jantando com os dois [meninos], e falaram: 'Mãe, vamos parar com esse negócio, hein! 'Pô', você fica falando de umas coisas, dando umas entrevistas, falando lá na Mina uns negócios...'", recordou. "Eles [ficaram] com ciúmes", acrescentou ela.
Angélica disse que tomou uma atitude na mesma hora. "Falei: 'Vocês estão me julgando? Vamos parar [com isso]'. Já dei aquela lição de moral", declarou.
Confira: 
 