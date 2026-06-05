Tainá Militão - Reprodução / Instagram

Tainá MilitãoReprodução / Instagram

Publicado 05/06/2026 12:15

Rio - Mulher de Éder Militão, Tainá Militão falou sobre a relação distante com o pai, Sérgio Castro, durante participação no podcast "Pod Delas". Segundo a influenciadora, os dois se afastaram em diferentes momentos de sua vida e atualmente mantêm contato apenas ocasionalmente.

Ao comentar a situação, Tainá afirmou que o pai não aprovou algumas de suas escolhas pessoais, especialmente durante seus relacionamentos e gestações.

"Eu parei de falar com o meu pai nas vezes que engravidei porque acho que ele não esperava isso de mim. Ele queria montar uma clínica para mim. Voltei a falar com ele depois que as crianças nasceram, mas quando me casei com o Éder ele também não gostou muito. Ficou chateado, falou algumas coisas que eu não gostei e hoje, às vezes, a gente só se fala por WhatsApp", declarou.

O trecho da entrevista repercutiu nas redes sociais e levou Sérgio Castro a se manifestar publicamente. Em um comentário publicado no Instagram, ele contestou as declarações da filha e afirmou que sempre esteve presente em sua vida e na dos netos.

"Sempre teve de tudo. Esses dias, a irmã foi visitá-la em Madrid apenas para conversar, tomar um café e relembrar a família. A estrelinha ignorou a irmã por achar que ela queria tirar foto com o jogador. Assim como todo pai, sempre sonhamos com o melhor futuro para os filhos, independentemente de serem médicos ou não. Amo cada um dos meus netos, nunca julguei ninguém por engravidar. Muito pelo contrário, sempre fiz questão de participar, mas queria, sim, que ela tivesse um futuro além de ser mulher de jogador", escreveu.

Antes de se tornar influenciadora digital, Tainá cursava Medicina. Ela interrompeu a graduação durante o relacionamento com o jogador Léo Pereira, pai de seus filhos Helena, de 6 anos, e Matteo, de 5. O casal se separou em 2023.

Meses depois, Tainá assumiu o relacionamento com Éder Militão. Os dois oficializaram a união em 2025 e aguardam o primeiro filho juntos. Atualmente, a influenciadora está grávida de seis meses.