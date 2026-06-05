Rafael CardosoReprodução de vídeo / Instagram
Rafael Cardoso tem recaída e se interna em clínica de reabilitação
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