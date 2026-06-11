Xuxa prestigia Junno Andrade em teatro no Rio - Letycia Miller / Brazil News

Xuxa prestigia Junno Andrade em teatro no RioLetycia Miller / Brazil News

Publicado 11/06/2026 07:54 | Atualizado 11/06/2026 07:56

Rio - Xuxa Meneghel marcou presença no Teatro Claro Mais, na Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira (10), para assistir à sessão VIP do espetáculo "Victor ou Victoria - O Musical". A produção é estrelada pelo namorado dela, Junno Andrade, Miguel Falabella, Alessandra Verney e Maria Clara Gueiros.

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A apresentadora aplaudiu os artistas de pé, no fim do musical, e fez questão de posar para algumas fotos ao lado do amado. Momentos antes, ela surpreendeu o elenco da peça com uma visita aos bastidores. Simpática, ela cumprimentou as pessoas e posou para diversas fotos.







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O espetáculo narra a história de uma cantora desempregada na Paris da década de 30 que, para sobreviver no meio artístico, adota uma identidade masculina. Ela, então, faz sucesso ao encarnar Victor, um homem que se apresenta como mulher e conquista o público com sua poderosa voz feminina.

Com números musicais, romance e reviravoltas, a comédia fica em cartaz até o dia 28 de junho no Teatro Claro Mais. Os ingressos custam a partir de R$ 50. Vale lembrar que, em 2001, o musical ganhou sua primeira exibição em palcos brasileiros, com Marília Pêra (1943-2015) no papel principal.