Bella Longuinho e Wil Leite - Reprodução do Instagram

Bella Longuinho e Wil LeiteReprodução do Instagram

Publicado 11/06/2026 06:36 | Atualizado 11/06/2026 06:37

Rio - Bella Longuinho, de 24 anos, rebateu a versão do ex-namorado, Wil Leite, sobre a agressão que disse ter sofrido durante uma festa. Em vídeo postado no Instagram, nesta quarta-feira (10), no Instagram, a influenciadora digital afirmou que ele a enforcou e, ainda, revelou que pretende fazer boletim de ocorrência em relação ao caso, além de pedir uma medida protetiva.

Nas redes sociais, Wil disse que deu puxão nela. "O que aconteceu foi o seguinte: estávamos em uma festa, a festa estava muito tumultuada, nisso chegou uma pessoa pra pedir pra tirar foto com ela e, logo em seguida, o cara começou a passar a mão na bunda dela. Como estava muito tumultuado, eu chamei ela pra sair de perto do cara, só que ela não escutou. E, logo em seguida, eu puxei ela, só que eu puxei ela muito ríspido. Eu tinha bebido bastante, eu sei que isso não justifica, eu estou aqui pra pedir desculpa e que eu estou muito arrependido de todo o acontecido".







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Wil Leite (@willeiite)



Momentos depois, a influenciadora confrontou a versão do ex. "A gente estava na festa, um fã veio pedir para tirar foto comigo e, na cabeça do meu ex-namorado, ele achou que o fã estava passando a mão na minha bunda. Mesmo se estivesse, ele não teria o direito de fazer o que fez comigo. Ele veio e me enforcou, depois me deu mata-leão e começou a gritar comigo, falando que eu não ia fazer aquela foto", relembrou.



"Na hora, meus amigos tiraram ele de perto e foi resolvido. Saí chorando e pedi para o segurança tirar ele de mim. A gente até continuou na festa tentando curtir, mas um longe do outro... Quando a gente está namorando, apaixonada, a gente fica cega. Então, acredito que teve, sim, sinais de agressividade e tudo mais, mas ele nunca tinha relado a mão em mim. Nunca aceitaria uma coisa dessa", destacou.

Ela expôs que Will já teria tido comportamentos impróprios. "Ele já tinha falado um pouco mais alto comigo, mas eu imaginava que não passaria disso, até porque eu já falei mais alto com ele, às vezes a gente acaba se estressando e aumentando o tom da nossa voz. Mas nada justifica uma violência. Estou muito feliz que tive a coragem de cortar esse mal pela raiz. Não existe segunda chance. A segunda chance pode ser a sua vida... Não vale a pena", frisou.

O término do namoro, para Bella, foi um alívio. "Meus seguidores estão todos me apoiando. Estou muito feliz e me sentindo aliviada por ter conseguido sair dessa. Ele foi a primeira pessoa que eu amei, meu primeiro namorado. Tinha uma dependência emocional e não conseguia ver as atitudes agressivas, apesar de vocês conseguirem ver isso. Me senti tão humilhada que coloquei na minha cabeça que não seria algo que eu aceitaria. Minha família veio para cá e, só quando eles estavam aqui, eu tive a coragem de terminar e encerrar isso", revelou.



Por fim, a influenciadora revelou que tomará as medidas cabíveis em relação ao caso. "Pretendo ir à Delegacia da Mulher e fazer o boletim de ocorrência, além de uma medida protetiva. Espero que eu inspire muitas mulheres que talvez estejam passando por isso em casa a expor isso mesmo, ir à Delegacia da Mulher e fazer o que tiverem que fazer. Homem assim não muda".