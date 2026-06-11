Filho de Bárbara Evans sofre acidente em casa e precisa levar ponto no rosto - Reprodução / Instagram

Filho de Bárbara Evans sofre acidente em casa e precisa levar ponto no rostoReprodução / Instagram

Publicado 11/06/2026 08:39

Rio - Bárbara Evans usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para dividir com os seguidores um momento de preocupação envolvendo o filho Antônio, de 2 anos. O menino sofreu uma queda dentro de casa, machucou o lábio e precisou passar por um procedimento conhecido como “ponto falso”.

Filho de Bárbara Evans sofre acidente em casa e precisa levar ponto no rosto Reprodução / Instagram

A influenciadora contou que o acidente aconteceu durante um churrasco organizado para reunir a família e as crianças. Ao relatar o episódio, ela usou o bom humor para descrever a rotina com os filhos. “Oi, pessoal! Tudo bem? Passando aqui pra fazer um breve resumo do dia. Porque, olha… quando eu acho que vou ter um dia tranquilo, meus filhos lembram que isso não combina com a nossa família”, escreveu.Na sequência, Bárbara explicou como tudo aconteceu e mencionou o apelido dado ao filho. “Só que aí entra ele: Antônio. Também conhecido como ‘Zé da Bota’. Pra quem não sabe, ele ganhou esse apelido porque não tira a bota de cowboy por nada nesse mundo. Mas hoje ele resolveu inovar. Tirou a famosa bota e saiu andando só de meia pela casa. Resultado? Escorregou, caiu e abriu o lábio. Teve que levar ponto/falso e agora está com a beiça parecendo que fez preenchimento labial”, contou.Apesar do susto, a modelo manteve o tom descontraído ao comentar a sequência de pequenos acidentes enfrentados pelo menino nos últimos dias. “Então resumindo: ontem ralou a cabeça, hoje levou ponto na boca e eu já estou aceitando que criar filhos é um esporte radical. E amanhã estamos indo para um casamento de uma amiga da família na Riviera de São Lourenço. Então já podem colocar a gente nas orações para que o Antônio passe pelo menos 24 horas sem inaugurar uma nova lesão”, brincou.Antônio é um dos filhos de Bárbara Evans com o empresário Gustavo Theodoro. O casal também é pai de Álvaro, irmão gêmeo de Antônio, e de Ayla, de 4 anos.